Комбо: платье + кроссовки

Платьем с кроссовками никого не удивишь. И все же, появляются новые модели, и совсем не хочется ломать голову, как их носить. Раскрываем три беспроигрышных комбинации для поклонниц женственного стиля и удобной обуви.

Цветочный принт и «папины кроссовки»

Наивный девичий принт прекрасно ладит с обувью, получившей нелестное звание «ugly shoes». Противоположности притягиваются!

Деним и вечная классика

Демократичное сочетание короткого джинсового платья и спортивных кроссовок — и в пир, и в мир. Особенно гармонично яркая обувь смотрится на фоне индиго.

Горошек и Nike

Неожиданная пара — кокетливый принт и легендарный логотип «свуш». Такой вариант подходит тем кто хочет быть в авангарде и просто делает это.