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Комбо: платье + кроссовки
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Комбо: платье + кроссовки 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Платьем с кроссовками никого не удивишь. И все же, появляются новые модели, и совсем не хочется ломать голову, как их носить. Раскрываем три беспроигрышных комбинации для поклонниц женственного стиля и удобной обуви.
Цветочный принт и «папины кроссовки»
Наивный девичий принт прекрасно ладит с обувью, получившей нелестное звание «ugly shoes». Противоположности притягиваются!
Деним и вечная классика
Демократичное сочетание короткого джинсового платья и спортивных кроссовок — и в пир, и в мир. Особенно гармонично яркая обувь смотрится на фоне индиго.
Горошек и Nike
Неожиданная пара — кокетливый принт и легендарный логотип «свуш». Такой вариант подходит тем кто хочет быть в авангарде и просто делает это.
Harper’s Bazaar: последние новости
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