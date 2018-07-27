Модные тенденции: 25 рубашек на все случаи жизни

В эпоху возрождения белоснежные льняные рубашки были отличительным признаком людей высших сословий. Позже, для мужчин они служили сорочками, которые прикрывались колетом, а для женщин — нижним бельем, которое они, как и положено, скрывали под одеждой. Сейчас же рубашки — неотъемлемая часть делового и базового гардероба как у мужчин, так и у женщин. Модные тенденции: 25 рубашек на все случаи жизниБелые рубашки

Белая рубашка обязательный must have в гардеробе каждого, будь то женщины, или мужчины. Их ассортимент на столько велик, что подобрать себе по вкусу не составит труда: с кружевом, вышивкой, укороченную, или наоборот длинную… а лучше запастись сразу двумя, или даже тремя, и в разных стилях.

Рубашки в клетку

Клетчатый — новый черный или история о том, как нестандартная расцветка стало классикой. Особенно прекрасны

укороченные клетчатые рубашки для летнего сезона, они правильно расставляют все акценты и никого не оставляют равнодушными.

Овер-сайз рубашки

Как уже было сказано, женщины

позаимствовали рубашки из мужского гардероба, только немного переделали, сделав

их более женственными. Однако этого оказалось мало и совсем недавно было

принято решение просто забрать мужскую рубашку и смело в ней ходить. Говорить нечего, смотрится потрясающе!

В общем, рубашки, как мы могли убедиться, это прекрасно. В зависимости от их фасона можно легко перевоплощаться

из бизнес-вумен в милейшую девочку или наоборот. Надо только определиться, кем именно вы хотите быть сегодня и подобрать себе рубашку по душе.

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