Ещё
Модные тенденции: 25 рубашек на все случаи жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модные тенденции: 25 рубашек на все случаи жизни 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
В эпоху возрождения белоснежные льняные рубашки были отличительным признаком людей высших сословий. Позже, для мужчин они служили сорочками, которые прикрывались колетом, а для женщин — нижним бельем, которое они, как и положено, скрывали под одеждой. Сейчас же рубашки — неотъемлемая часть делового и базового гардероба как у мужчин, так и у женщин. Модные тенденции: 25 рубашек на все случаи жизниБелые рубашки
Белая рубашка обязательный must have в гардеробе каждого, будь то женщины, или мужчины. Их ассортимент на столько велик, что подобрать себе по вкусу не составит труда: с  кружевом, вышивкой, укороченную, или наоборот длинную… а лучше запастись сразу двумя, или даже тремя, и в разных стилях.
Рубашки в клетку
Клетчатый — новый черный или  история о том, как нестандартная расцветка стало классикой. Особенно прекрасны
укороченные клетчатые рубашки для летнего сезона, они правильно расставляют все  акценты и никого не оставляют равнодушными.
Овер-сайз рубашки
Как уже было сказано, женщины
позаимствовали рубашки из мужского гардероба, только немного переделали, сделав
их более женственными. Однако этого оказалось мало и совсем недавно было
принято решение просто забрать мужскую рубашку и смело в ней ходить. Говорить нечего, смотрится потрясающе!
В общем, рубашки, как мы  могли убедиться, это прекрасно. В зависимости от их фасона можно легко перевоплощаться
из бизнес-вумен в милейшую девочку или наоборот. Надо только определиться, кем  именно вы хотите быть сегодня и подобрать себе рубашку по душе.
Читайте также: 43 юбки на все случаи жизни, в которых вы будете выглядеть потрясающе 31 пара обуви, на которую можно и нужно тратить деньги
Fraufluger.ru: последние новости
6 юных фэшн-блогеров, у которых взрослые могут поучиться одеваться Принцу Джорджу исполнилось пять лет В чем загорают звезды: Лучшие купальники лета 2018
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети переживают за маленького сына Малахова23
Тайна последней цифры вашего года рождения18
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса1
Мужчины каких наций считаются лучшими любовниками6
Чем отличаются коричневые яйца от белых46
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
00:36
Дакота удивила поклонников огромными губами
Звёзды
00:21
Литвинова показала красавицу-дочь
Звёзды
04:22
Что будет, если людей начнут клонировать
Здоровье
04:37
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса
Звёзды
10:00
Актеры, которые пожертвовали телом ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение