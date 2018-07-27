Шиномонтажник собрал в Красноярском крае коллекцию предметов, попадающих в колеса

Коллекцию предметов, которые попадают в автомобили, проезжающие по дорогам Лесособирска, собрал местный шиномонтажник Владимир Ильин . Таким образом, он решил доказать, что дороги в Красноярском крае находятся в запущенном состоянии.

Как пишет телеканал «360» в коллекции Ильина есть пули, собачий зуб, болты, колодки, кованные старинные гвозди, трубы, шпилька, каблук, иголки и шприцы, и даже маленькая стремянка.

При этом автомастер сообщил, что коллекцию собирать продолжит, уж очень невысокого качества региональные дороги. Ильин считает своей задачей предупреждать лесосибирцев о том, чтобы те «на дорогах вели себя аккуратнее и были внимательнее».