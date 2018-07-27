В тренде: самые модные юбки 2018

Деним

В 2018 делаем почти все то же самое, что делали в 2007, а именно носим джинсовые юбки мини. Они отлично смотрятся с футболками в винтажном стиле, рубашками свободного кроя, а также свитшотама и кроп-топами. Из обуви подойдут ugly sneakers, а также ботилоны на каблуке или ботинки.

Юбка-карандаш Грандиозное возвращение юбки-карандаш на подиумы и коллекции главных модных брендов пришлось по душе всем it-girls. Но забудьте о ее классическом представлении в качестве офисного гардероба. В 2018 миксуем ее с вещами в спортивном стиле и oversized. Начать можно с объемной футболки или джемпера, а закончить бомбером и кроссовками. Мини в клетку

Стиль преппи во всей красе предстанет перед нами этой осенью. Даже если вы не собираетесь в школу или университет, все равно не проходите мимо витрины с клетчатой юбкой мини. Она будет очень круто смотреться с водлазкой, кожаной крутой или жакетом (тоже в клетку).

Миди

Юбка миди — настоящий must have этого сезона. Актуальны модель с гороховым принтом, а также из кожи, пластика и винила. Сочетайте их со свитерам крупной вязки, а также объемными худи.

Анималистичный принт

Питон, леопард и зебра заняли почетное место среди самых популярных принтов нового сезона. Надо отдать им должное — одежда с анималистичным принтом выглядит очень круто. Предлагаем выбрать юбку с любимым рисунком и носить вместо классической черной. Это очень освежит образ.