Давили бульдозером: в Тольятти уничтожили партию поддельных вещей Gucci и Dior

Брендовые товары утилизировали на мусорном полигоне

Сотрудники самарской таможни задержали фуру, водитель которой перевозил контрафактный груз. В кузове машины оказались сумки, одежда и обувь.

По словам силовиков, нарушитель перевозил более 5000 товаров. При этом вещи были маркированы известными брендами — Michael Kors, Libellen, Reebok, Gucci, Dior и Chanel . При проверке груза таможенникам показалось, что сумки одежда и обувь были поддельными.

Под ковш попали сумки модного американского дизайнера

— Догадки оперативников подтвердили результаты экспертизы. Вещи оказались контрафактными. Также об этом заявили и представители известных торговых марок, — сообщили в Самарской таможне.

Теперь представителям организации-нарушителя придется выплатить штраф — 50 000 рублей. Товар конфисковали и уничтожили бульдозером на тольяттинском полигоне.