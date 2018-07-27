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Давили бульдозером: в Тольятти уничтожили партию поддельных вещей Gucci и Dior
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Давили бульдозером: в Тольятти уничтожили партию поддельных вещей Gucci и Dior 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Брендовые товары утилизировали на мусорном полигоне
Сотрудники самарской таможни задержали фуру, водитель которой перевозил контрафактный груз. В кузове машины оказались сумки, одежда и обувь.
По словам силовиков, нарушитель перевозил более 5000 товаров. При этом вещи были маркированы известными брендами — Michael Kors, Libellen, Reebok, Gucci, Dior и Chanel. При проверке груза таможенникам показалось, что сумки одежда и обувь были поддельными.
Под ковш попали сумки модного американского дизайнера
— Догадки оперативников подтвердили результаты экспертизы. Вещи оказались контрафактными. Также об этом заявили и представители известных торговых марок, — сообщили в Самарской таможне.
Теперь представителям организации-нарушителя придется выплатить штраф — 50 000 рублей. Товар конфисковали и уничтожили бульдозером на тольяттинском полигоне.
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