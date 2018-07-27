Образовательные пикники в Курске пройдут в стиле «бохо»

27 июля в Детском парке пройдет двенадцатый образовательный пикник «Зона газона», сообщили в мэрии Курска.

На этот раз темой пикника станет стиль одежды «бохо». В парке пройдут выставки молодых художников, модные показы коллекции нарядов в стиле «бохо», творческие выступления и номера в перерыве между психологическими площадками.

По окончании работы тематических площадок курянам покажут фильм «Табор уходит в небо», приуроченный к 150-летию со дня рождения Максима Горького. Зарегистрироваться для участия в пикнике можно здесь. Начало в 18.30.