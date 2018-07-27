Ещё
Образовательные пикники в Курске пройдут в стиле «бохо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Образовательные пикники в Курске пройдут в стиле «бохо» 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
27 июля в Детском парке пройдет двенадцатый образовательный пикник «Зона газона», сообщили в мэрии Курска.
На этот раз темой пикника станет стиль одежды «бохо». В парке пройдут выставки молодых художников, модные показы коллекции нарядов в стиле «бохо», творческие выступления и номера в перерыве между психологическими площадками.
По окончании работы тематических площадок курянам покажут фильм «Табор уходит в небо», приуроченный к 150-летию со дня рождения Максима Горького. Зарегистрироваться для участия в пикнике можно здесь. Начало в 18.30.
АиФ: последние новости
Липецкие следователи ищут женщину, выбросившую на свалку младенца «Не спешите, девки, замуж!». Как женились и воспитывали детей наши предки Шашлык «Мираторга» признан лучшим по версии Роскачества
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену15
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Чем отличаются коричневые яйца от белых46
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой2
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса1
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
07:33
Как определить психопата
Здоровье Психология
08:06
Знаменитости, понаехавшие в Москву из провинции
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
02:14
Что будет, если пить только минеральную воду
Здоровье
09:12
Когда у женщин стали цениться пухлые губы
Красота
17:59
Что делают пары в день свадьбы, а потом жалеют
Любовь
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение