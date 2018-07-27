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Супермодель осудили за «наряд гопника» и развратную позу
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Супермодель осудили за «наряд гопника» и развратную позу 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Адриана Лима снова промахнулась с образом.
Модель застали на улицах Нью-Йорка в совершенно провальном наряде. Спортивные шорты с прозрачной вставкой в области талии и короткий топ девушка дополнила бомбером с капюшоном — а на ноги надела длинные носки и серебристые шлепки. «Это настоящий фэшн-кошмар» — решили поклонники.
А еще больше их поразила поза, в которой Адриана сидит на скамейке. Некоторые посчитали ее совсем развратной, другие же — просто некрасивой. К тому же, у нее в такой позе появился животик, который супермодель совсем не красит.
Впрочем, звезда давно игнорирует какие-бы то ни было правила стиля. На одном из показов кутюрной коллекции на Неделе Высокой Моды в Париже она появилась в патриотичной футболке сборной Бразилии по футболу. Однако выбор ярко-желтой с зеленым футболки оказался не самым страшным в ее ансамбле. Топ Адриана дополнила чуть старомодной многоярусной мини-юбкой едкого синего цвета. Такой подбор оттенков вряд ли может говорить о наличии безупречного вкуса! А между тем, похоже, это ее любимое сочетание цветов.
При этом на красных дорожках Лима всегда выглядит безупречно. Она предпочитает классические роскошные платья в пол — черные, белые, золотистые — но непременно с высоким разрезом и оригинальными декоративными элементами. А вот в повседневной жизни не утруждает себя тщательным подбором гардероба.
В этом она не одинока. Например, хейтеры Кристен Стюарт могут бесконечно обсуждать каждое ее появление на публике. Простые футболки, поношенные джинсы, а иногда еще и натянутые поверх них носки — вот стандартный комплект актрисы. Недалеко ушла от коллеги и Эллен Пейдж, которая чаще всего выглядит как мальчик-подросток из неблагополучного района.
Мила Кунис спокойно может появиться на публике в бесполых штанах и старой футболке. От сексуальности Мадонны в обычной жизни тоже не остается и следа: Мадонна выбирает штаны свободного кроя, объемные куртки, обувь без каблука. Сравнить, как выглядят звезды на светских мероприятиях и в обычной жизни, можно здесь.
А тем временем мы собрали самые соблазнительные луки Адрианы Лима, чтобы все же убедиться, что не зря она носит статус супермодели и одной из самых красивых женщин современности. Посмотрите, как может выглядеть эта звезда!
Больше фото — по стрелке.
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