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Украшения с северными ягодами и одежда марки «Сянды». Ямальские мастера хотят выйти на мировой уровень
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Украшения с северными ягодами и одежда марки «Сянды». Ямальские мастера хотят выйти на мировой уровень 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Проект «Ямал — центр арктической моды» продолжает прием заявок от мастеров национальных костюмов коренных народов Севера, профессиональных и начинающих дизайнеров. Так, повезло первой тройке мастериц, они автоматически прошли начальный отбор конкурса и стали его участницами.
Клавдия Аверьянова и Галина Яптик занимаются разработкой дизайнерской одежды. Клавдия Аверьянова переносит национальные символы на сарафаны, платья, деловые костюмы и даже шубы. Она уверена, что конкурс поможет ей выйти на мировой уровень.
Уроженка села Яр-Сале Галина Яптик также создает одежду с национальными элементами. Сейчас она живет в Санкт-Петербурге. Галина надеется, что участие в конкурсе даст ей возможность реализовать не только свои идеи, но и в дальнейшем успешно развивать свою марку одежды «Сянды».
Йеннане Лапсуй делает великолепные украшения, беря за основу северные ягоды: морошку, голубику, бруснику. На создание ягодного шедевра уходит около трех недель. По её словам, это очень трудоемкое занятие.
Конкурс организовала продюсерская студия Nelly Brener при поддержке региональной общественной организации «Центр развития гражданских инициатив». У мастериц ещё есть время подать заявку и принять участие в интересном и уникальном конкурсе. Его участников назовут 15 сентября.
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