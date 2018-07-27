Ещё
Продажи Kering выросли на 33,9% в первом полугодии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи Kering выросли на 33,9% в первом полугодии 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
Конгломерат Kering показал хорошие результаты в первом полугодии 2018-го года: продажи увеличились на 33,9%, а прибыль — на 53%, составив €1,77 миллиардов. В основном это было достигнуто благодаря продажам Gucci в Китае — они выросли на 40,1%. Бренд может обогнать Chanel или Louis Vuitton за счет увеличения онлайн-продаж и выпуска косметических продуктов. Компания продолжит развивать и другие бренды — Balenciaga и Bottega Veneta, продажи которого упали 2,3%.
Ранее Kering отказались от брендов Puma, Stella McCartney и Christopher Kane.
The Blueprint: последние новости
Вышла капсульная коллекция нового бренда Comme des Garçons Kenzo и WWF создали коллекцию в поддержку тигров Rodarte возвращаются на неделю моды в Нью-Йорке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену15
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Чем отличаются коричневые яйца от белых46
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой2
Самые некрасивые женщины шоу-бизнеса1
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
07:33
Как определить психопата
Здоровье Психология
08:06
Знаменитости, понаехавшие в Москву из провинции
Звёзды
10:08
Старички, которые с легкостью обходят молодых
Здоровье
02:14
Что будет, если пить только минеральную воду
Здоровье
09:12
Когда у женщин стали цениться пухлые губы
Красота
17:59
Что делают пары в день свадьбы, а потом жалеют
Любовь
01:00
Дочь Галкина поразила своими навыками
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение