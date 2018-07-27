Продажи Kering выросли на 33,9% в первом полугодии 

Конгломерат Kering показал хорошие результаты в первом полугодии 2018-го года: продажи увеличились на 33,9%, а прибыль — на 53%, составив €1,77 миллиардов. В основном это было достигнуто благодаря продажам Gucci в Китае — они выросли на 40,1%. Бренд может обогнать Chanel или Louis Vuitton за счет увеличения онлайн-продаж и выпуска косметических продуктов. Компания продолжит развивать и другие бренды — Balenciaga и Bottega Veneta, продажи которого упали 2,3%.
Ранее Kering отказались от брендов Puma, Stella McCartney и Christopher Kane.