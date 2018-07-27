Не верим! Приянка Чопра и Ник Джонас помолвлены. Выбираем свадебное платье!

Сегодня американские таблоиды сообщили радостную новость — Приянка Чопра (36) и Ник Джонас (25) помолвлены (пара, кстати, приняла серьезное решение всего после двух месяцев отношений). Инсайдеры поделились, что никогда не видели Ника таким счастливым!

все слайды

С нетерпением ждем подробности (как выглядит то самое кольцо Tiffany & Co , где пройдет церемония) и предлагаем пока вспомнить самые удачные выходы актрисы в белом. Как думаешь, какой фасон свадебного платья больше подходит звезде?

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/priyanka-chopra-vyhodit-zamuzh-vybiraem-svadebnoe-plate/