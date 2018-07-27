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40 пар классных сандалий — лучшей обуви для жаркого лета
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40 пар классных сандалий — лучшей обуви для жаркого лета 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Этим летом мы планировали носить туфли в пластиковой обертке, кожаные казаки и кроссовки на рифленой подошве, но что-то пошло не так (точнее так, как надо!). В 30-градусную жару комфортно лишь в открытых сандалиях — мы нашли таких четыре десятка пар: для мужчин и женщин, из универмагов и шоу-румов российских дизайнеров, от 599 и до 62 300 рублей.
Самые красивые (кутюрные!) сандалии сезона — в коллекциях Marni: на платформе, с металлизированными ремнями, бархатными перемычками, с бусинами и стразами. Их можно надевать с простыми базовыми платьями NNedre и демократичным офисным комплектом из UNIQLO и все равно выглядеть как с фотографий миланского стристайла.
Более универсальные модели-вездеходы есть у Vagabond, Kiss Moon, Marc Jacobs, Chloé и петербургской марки Affex. В жару — носим на голую ногу, а при внезапном похолодании — на носки St. Friday Socks с цитатами Довлатова, Бродского и Достоевского. Такой микс давно перестал быть «немодным» и «ненормальным» — теперь сандалии на носки (и даже на гольфы!) надевают Белла Хадид, Уилл Смит, Рианна и Дэвид Бекхэм.
Классические варианты с тонкими ремешками покупаем у Chanel, Katy Perry, Dior и Burberry. Первые — сделанные из мягкого твида, вторые — с лимонной нашивкой, третьи — с фенечками вместо застежки (как у Дженнифер Лоуренс в кампейне resort-коллекции), а четвертые — с интерпретированной разноцветной клеткой (не традиционно для Burberry коричнево-бежевой, а синей!).
Некоторые прогрессивные бренды — например, MSGM и Marc Jacobs — объединили сандалии с кроссовками и выдали ugly shoes, которые хочется носить. Они снабжены гибкой платформой, множественными перемычками, резиновыми вставками и замком на щиколотке и подходят как для красной дорожки, так для вхождения на Эверест.
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