В тренде: Рианна решилась на самую модную стрижку этого сезона 

Без сомнений, прическа боб стала главным hair-трендом этого сезона. Вот и Рианна (30) не обошла его стороной и присоединилась к тем, кто уже решился отрезать свои локоны. На днях она продемонстрировала каре в Stories.
Еще в начале лета на премьере фильма «8 подруг Оушена» звезда была с длинными волосами. Позже на показе мужской коллекции Louis Vuitton она появилась со стрижкой чуть ниже плеч. И, похоже, сейчас решила, что пора закончить начатое, и сделала стильное каре.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-trende-rianna-reshilas-na-samuyu-modnuyu-strizhku-etogo-sezona/