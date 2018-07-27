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Бисерные сумки: модный тренд лета 2018
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Бисерные сумки: модный тренд лета 2018 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Всевозможные сумочки и кошельки, расшитые бисером, пользовались огромной популярностью в викторианскую эпоху. До наших дней сохранились десятки прекрасных образцов вечерних и повседневных аксессуаров, которые поражают воображение своей роскошью!
В 60-х и 70-х бисерные сумки вернулись в моду, причем сумки, сплетенные из бисера, были не менее популярны, нежели расшитые. Крупные пластиковые бусины и бисер комбинировались и с кружевом, и с вязанием крючком, и с макраме.
Сегодня мода на бисерные сумки вернулась, причем в равной степени в современном тренде нашли отражение и роскошества викторианской эпохи, и пластиковая простота 70-х.
Для тех, кто ищет повседневный вариант, идеально подойдут максимально простые по силуэту сумки из бисера и бусин. Однотонные варианты смотрятся лаконично и впишутся в любой образ.
Если же вы в поиске элегантного вечернего аксессуара, непременно обратите внимание на жемчужные сумки.
Ну а для тех, кто предпочитает необычные остромодные сумки, дизайнеры в этом сезоне приготовили массу эффектных и экстравагантных новинок.
Если вам понравился тренд и вы уже захотели такую сумочку в свою коллекцию, но хотели бы создать ее своими руками, есть несколько вариантов.
Для новичков в работе с бисером проще всего будет сшить сумку понравившегося фасона, например, вот такую, если вам нужен повседневный и удобный вариант:
Или вот такую сумку-узелок, если вы в поисках необычного фасона:
Вы можете выбрать ткань, уже расшитую бисером, но также можно взять ткань с рисунком, к примеру, цветочным. Расшивать бисером мы будем непосредственно по самому рисунку, а процесс можно подсмотреть в мастер-классе ниже.
Если же вы готовы к более близкому знакомству с плетением и вышивкой из бисера, вам в помощь наша подборка мастер-классов, благодаря которым вы сможете освоить это прекрасное искусство.
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