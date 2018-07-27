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«Арсенал» презентовал третью форму на сезон
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«Арсенал» презентовал третью форму на сезон
Soccer News
1 час назад
Женский форум
Фото:
Soccer News
«Арсенал» провел презентацию третьей формы на сезон-2018/19, сообщает официальный сайт клуба.
Футболки выполнены в бирюзовом цвете, шорты — темно-синие.
Экипировка изготовлена компанией Puma.
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