Анна Седокова, Юлия Ковальчук, Лейла Алиева: самые эффектные платья на «Жаре» в Баку

Минувшим вечером в Баку открылся очередной ежегодный музыкальный фестиваль Эмина Агаларова Григория Лепса «Жара». На красной дорожке в столице Азербайджана появились самые яркие красавицы российского шоу-бизнеса, которые соревновались в яркости нарядов. И вот что они выбрали!

Бонус: в этой подборке также бывшая супруга Эмина Агаралова и мать его двоих сыновей, дочь президента страны Лейла Алиева

Наталья Чистякова-Ионова

Кремовый наряд из юбки и топа с баской.

Наталья Чистякова-Ионова

Алое платье-бандаж с бисерной вышивкой.

Анна Седокова

Ани Лорак

Неоново-синее платье по фигуре без украшений.

Ани Лорак

Блестящее платье в пайетках с открытыми боками.

Юлия Ковальчук

Согдиана

Нежное пудровое платье с эполетами.

Согдиана

Слава

Легкий променадный наряд из свободной юбки и футболки.

Слава

Классическое вечернее платье в пол черного цвета с блестками.

Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым

Красное платье без бретелей и с вырезом.

Юлия Барановская

Лейла Алиева

Кружевное платье на основе из телесного боди.

Лейла Алиева