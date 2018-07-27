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Анна Седокова, Юлия Ковальчук, Лейла Алиева: самые эффектные платья на «Жаре» в Баку
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Анна Седокова, Юлия Ковальчук, Лейла Алиева: самые эффектные платья на «Жаре» в Баку 

Журнал ОК! 2 часа назад
Минувшим вечером в Баку открылся очередной ежегодный музыкальный фестиваль Эмина Агаларова и Григория Лепса «Жара». На красной дорожке в столице Азербайджана появились самые яркие красавицы российского шоу-бизнеса, которые соревновались в яркости нарядов. И вот что они выбрали!
Бонус: в этой подборке также бывшая супруга Эмина Агаралова и мать его двоих сыновей, дочь президента страны Лейла Алиева.
Наталья Чистякова-Ионова
Кремовый наряд из юбки и топа с баской.
Наталья Чистякова-Ионова
Анна Седокова
Алое платье-бандаж с бисерной вышивкой.
Анна Седокова
Ани Лорак
Неоново-синее платье по фигуре без украшений.
Ани Лорак
Юлия Ковальчук
Блестящее платье в пайетках с открытыми боками.
Юлия Ковальчук
Согдиана
Нежное пудровое платье с эполетами.
Согдиана
Слава
Легкий променадный наряд из свободной юбки и футболки.
Слава
Елена Летучая
Классическое вечернее платье в пол черного цвета с блестками.
Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым
Юлия Барановская
Красное платье без бретелей и с вырезом.
Юлия Барановская
Лейла Алиева
Кружевное платье на основе из телесного боди.
Лейла Алиева
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