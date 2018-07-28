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«Культуры в этом наряде мало»: Анна Седокова выступила на «Жаре» в голом платье
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«Культуры в этом наряде мало»: Анна Седокова выступила на «Жаре» в голом платье 

Eva.ru 38 минут назад
Фото: Eva.ru
На музыкальный фестиваль «Жара 2018» в Баку съехалось множество российских знаменитостей, чтобы пройтись во всей красе по красной дорожке и порадовать публику своими выступлениями. Среди других звезд эстрады прибыла в столицу Азербайджана и певица Анна Седокова, блеснувшая фигурой в чересчур откровенном платье.
Во второй день фестиваля Анна прошлась по красной дорожке в алом платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Однако более примечательной в этот раз стала прическа певицы — для звездного выхода она выбрала длинные распущенные волосы и челку, прикрывающую глаза. Необычный образ понравился поклонникам Седоковой, тем более, что Анна, как оказалось, относится к тому счастливому меньшинству, которому эта пресловутая челка очень идет. Для выступления на фестивале Анна предпочла совершенно другой образ. И хотя красное платье было весьма сексуальным, оно не шло ни в какое сравнение с тем костюмом, в котором певица вышла на сцену.
Гладко зачесанные и собранные в хвост волосы, черный купальник и надетое поверх него черное же платье-сетка, мерцающее серебряными нитями — в таком образе предстала Анна Седокова перед собравшейся публикой. Конечно же, все привыкли к демонстрацией певицей своей сексуальности, но такую откровенность зрители все же сочли излишней. «Когда больше нечего, осталось только зад показать» «Надоело уже на голые тела смотреть, лучше бы петь умели и радовали людей песнями» «Смотришь и четвертого скоро родит» «Да. Культуры в этом наряде мало, видимо эта дама, таким образом, хочет обратить на себя внимание» «Свои габариты могла бы не показывать» «Они что, все голые телеса показать поехали! Кошмар! Больше брать нечем? Стыд и срам!» Кроме всего прочего, публика, увидев этот образ. не преминула припомнить и историю о том, что бывший супруг артистки Максим Чернявский ограничил ее общение с дочерью Моникой, поскольку считает, что звезда подает нехороший пример девочке. Правда, сейчас экс-супруги договорились о совместной опеке.
При этом сама Анна Седокова утверждает, что «домашняя Аня в трениках и с чашкой горячего кофе по утрам» совсем недавно научилась мирно сосуществовать со своим альтер эго — яркой, сексуальной и обольстительной женщиной-вамп в сексуальной одежде и с броским макияжем.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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