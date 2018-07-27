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Адские образы звезд на премии «Жара-2018»
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Адские образы звезд на премии «Жара-2018» 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
26 июля в Баку прошло торжественное открытие Международного музыкального фестиваля «Жара». На сцене, конечно, было жарко: в первый день зрителей порадовали своими хитами Филипп Киркоров, Егор Крид и Светлана Лобода. Но вот от нарядов звездного десанта нас бросило в холодный пот…
Софи Кальчева
Софи Кальчева на «Жару» пришла в образе девушки-принцессы. Но, увы, в ряди Золушки и Белоснежки ее точно не зачислят. В этом пышном и коротком платье, которое обрезало девушке ноги, Софи смотрелась нелепо.
Яна Чурикова
Дать жару не удалось и Яне Чуриковой. Телеведущая переборщила с количеством пайеток на платье, которое зрительно прибавило ей 5 лишних кг. Прическа тоже не содействовала луку.
Слава
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">Слава вообще, кажется, особо не заморачивалась по поводу красной дорожки: пока одни звезды тратили последние деньги на дизайнерские платья (пусть и не самые привлекательные), певица решила, что футболки и юбки ей будет достаточно. Конечно, такое могло бы произойти, но не в случае с этой юбкой, напоминающей хвост павлина. Лучше бы он отвалился так же, как у Ольги Бузовой на премии МУЗ-ТВ в этом году.
Ани Лорак
О любви российских знаменитостей к атласным платьям можно писать книги. Не могут понять девушки, что подобные вещи очень сильно дешевят образ. А у Ани Лорак же такая фигура красивая, но зачем было все портить?
Наталья Ионова
А вот Наталье Ионовой никто не рассказал, что баски должны были остаться в прошлом вместе с колготками в сетку и джинсами с заниженной талией. Эх…
Ингрид
Певица Ингрид почему-то решила прихватить с собой на мероприятие свои любимые игрушки (или это жених и невеста?), которые девушка разместила у себя на топе. Вместе с тем к образу добавилась асимметричная юбка и миниатюрная шляпка. Вытирать кровь из глаз пришлось всей редакцией.
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