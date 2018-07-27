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8 пар летней обуви для офиса: удобно, стильно, ярко!
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8 пар летней обуви для офиса: удобно, стильно, ярко! 

Я Покупаю 57 минут назад
Фото: Я Покупаю
Лоферы
Лоферы — это компромисс между строгостью и расслабленностью, ведь для офиса их можно комбинировать как со строгим брючным костюмом, так и с льняными шортами. Среди моделей актуален классический вариант с кисточками, лоферы из лаковой кожи с контрастной подошвой. Свежо и оригинально смотрятся модели на платформе.
Лоферы Your BOX, 3 999 руб. со скидкой 30%,
заказать: +7 (800) 700-86-79  Лоферы Your BOX, 2 999 руб. со скидкой 47%,
заказать: +7 (800) 700-86-79  Оксфорды
Производители предлагают бесконечное количество опций этих, несомненно, удобных туфель. Если хотите приобрести пару, которая никогда не выйдет из моды, стоит присмотреться к коричневым или белым оксфордам из кожи или замши. Если же хочется следовать ультрамодным тенденциям, советуем примерить модели с металлическим блеском, оттенка бургунди или из комбинированных материалов. Для лета отлично подойдут оксфорды-броги — туфли с перфорацией. Балетки
Многие девушки не готовы променять балетки на что-то другое. Заметим, что в этом сезоне трендовыми считаются балетки с заостренным, а не закругленным мыском. Актуальны модели из лаковой кожи, с крупными пряжками и сложными абстрактными принтами. Слиперы
К комплекту из укороченных брюк, рубашки и жакета небанальным дополнением станут слиперы. Это обувь на тонкой подошве без декоративных элементов и с выступающим округлым язычком. Как правило, производится из замши, но сегодня дизайнеры предлагают также слиперы из металлизированной кожи, твида и принтованные модели. Все они без проблем впишутся в офисный дресс-код. Сандалии
В ансамблях с легкими платьями-рубашками и комбинезонами стильно смотрятся сандалии. От богато декорированных моделей в офисе лучше отказаться, а вот лаконичные черные или изящные модели с тонкими ремешками нейтральных оттенков — то, что надо. Если дресс-код не очень строгий, можно подобрать сандалии на платформе или на тракторной подошве. Слингбэки
Эту обувь можно смело назвать самой универсальной для офиса летом. У слингбэков закрытые пальцы, но открытая пятка, что позволяет сочетать их как со сдержанными костюмами, так и с футболкой и темными джинсами для свободной пятницы. Если хочется выделиться, стоит выбрать модель с контрастным мыском или броского оттенка (изумрудный, вишневый). Слипоны
Да, их тоже можно надевать в офис, если нет жестких требований к дресс-коду. Чтобы ноге было комфортно, следует выбирать модели из натуральной кожи. Недорогие резиново-текстильные слипоны и обувь из кожзаменителя не только вредят здоровью, но еще и удешевляют образ.
Слипоны Corsocomo, 4 900 руб. со скидкой 42%,
заказать: +7 (800) 333-03-46  Слипоны Corsocomo, 5 900 руб. со скидкой 24%,
заказать: +7 (800) 333-03-46  Босоножки на танкетке
Босоножки на танкетке станут отличной альтернативой шпильке. Танкетка гораздо удобнее каблука, если офисный дресс-код требует в буквальном смысле быть всегда на высоте. Если приобрести модель бежевого цвета, ее можно надевать к любому наряду. Яркими акцентами в таких образах могут стать сумка, ремень, очки или шейный платок.
Босоножки Milano Moda, от 10 500 руб.,
заказать: +7 (800) 333-44-87  Босоножки El Tempo, от 2 990 руб.,
заказать: +7 (800) 700-53-04  Подбираем стильную обувь на любой случай:
Как выбрать обувь на проблемную ногу Как выбрать удобную обувь на каблуке Какую обувь с какой одеждой сочетать
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