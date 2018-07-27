«Трико со шпильками»: Настя Каменских вышла на красную дорожку в нелепом наряде

Вчера в Баку начался музыкальный фестиваль «Жара», который посещают все самые известные музыканты. Среди гостей появилась и Настя Каменских , удивившая поклонников чересчур непринужденным образом, не соответствующим случаю — позированию на красной дорожке, для которой практически все другие знаменитости выбрали вечерние платья.

Музыкальный фестиваль «Жара», который с 2016 года каждое лето проводится в Баку, является одним из самых громких событий лета. Множество российских знаменитостей приезжает в город и, конечно, появляется на красной ковровой дорожке. Певица Настя Каменских уже успела удивить поклонников в этом году, выбрав неприглядный наряд для первого появления на мероприятии. Очень часто Каменских критикуют за излишне откровенные образы, а многие знают ее как женщину, которая не скрывает даже то, что следовало бы, регулярно публикуя интимные фотографии в нижнем белье или вовсе без одежды. Одеваясь для «Жары», певица решила не выставлять сексуальность напоказ, выбрав спортивные брюки с лампасами, которые почему-то решила дополнить босоножками на шпильке и довольно гламурным топиком.

В сети активно обсуждают выход певицы. Многие уверены, что хотя неприкрытая эротичность и «голые» платья всем наскучили, спортивная одежда все-таки является не самой удачной заменой приевшихся образов. А тот факт, что верхняя и нижняя часть наряда между собой не сочетаются, делает его еще менее привлекательным: «Треники — это еще не так ужасно. Отвратительно в этом образе сочетание стилей. Это безвкусица» «Как во двор семечек полузгать» «Мне кажется, или этот наряд её полнит?» «Под Кардашьян косит, трико со шпильками» «Вечно с одеждой хочет выпендриться и все не в тему» «Типа Кайли Дженнер, но что-то пошло не так» Разумеется, уже в который раз публика отмечает, что с тех пор как Каменских начала сольную карьеру, ее внешность сильно изменилась. Певицу обвиняют в том, что она стала неотличимой от других исполнительниц не только музыкально, но и внешне. Поклонники поднимают тему изменений во внешности Насти каждый раз, когда она решает появиться на публике без фирменных кудряшек.

Но, во всяком случае, на этот раз нельзя сказать, что наряд певицы ее компрометирует — на фоне многих других он даже выглядит вполне скромным. А вот совсем недавно публика, увидев откровенный выход Каменских, даже предложила «вернуть цензуру», чтобы избавить телезрителей от лишних подробностей фигуры Анастасии.