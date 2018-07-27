Ещё
Названы две самые популярные джинсовые вещи лета
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы две самые популярные джинсовые вещи лета 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американское издание Vogue назвало две самые популярные джинсовые вещи лета 2018 года: «дерзкая» мини-юбка и контрастирующие с ней «скромные» шорты-бермуды.
Именно в этих вещах поклонники не раз замечали знаменитостей. Мини-юбка с необработанными краями стала одной из самых любимых вещей моделей Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид и ее младшей сестры Беллы, в то время как в длинных шортах часто выходят Пэрис Хилтон, Рианна и Эмили Ратаковски.
По информации Vogue, широкий ассортимент бермудов на данный момент доступен в коллекциях брендов Topshop, MM6 и Levi’s, юбок — у Warp & Weft, DL1961 и Oak & Fort.
В июле модные эксперты назвали цвета одежды, которые приобрели особую популярность среди брендов и знаменитостей летом 2018 года. Ими стали оттенки земли или коричневые оттенки: бежевый, шоколадный, цвет виски и корицы. Эти цвета вытеснили яркие бикини на пляже и часто фигурируют в новых коллекциях многих производителей одежды.
Последние новости
Съела немытые фрукты: черви поразили мозг девочки. Фото На подмышках японок нашли место для рекламы Кобзон попал в больницу в тяжелом состоянии
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком6
Супермодель осудили за «наряд гопника»7
Мужчины чаще прощают измену17
Как живут брошенные жены знаменитостей
«Старики сами себя делают стариками»32
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение