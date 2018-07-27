Ещё
Ни вкуса, ни стиля: как Юлия Ковальчук, Ани Лорак и другие звезды оделись на «Жару»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ни вкуса, ни стиля: как Юлия Ковальчук, Ани Лорак и другие звезды оделись на «Жару» 

Я Покупаю 55 минут назад
Фото: Я Покупаю
Кажется, вся российская эстрада на ближайшие три дня переехала в Баку: минувшим вечером в столице Азербайджана открылся музыкальный фестиваль Эмина Агаларова «Жара». Среди гостей красной дорожки были Юлия Ковальчук, Анна Седокова, Ани Лорак, дочь президента страны Лейла Алиева (бывшая жена Эмина) и многие другие.
Надо сказать, образы на красной дорожке в этом году оказались на редкость безвкусными, и это не укрылось от пользователей Сети. В пабликах Instagram фолловеры разнесли в пух и прах практически каждую звезду: «Господи, что со скулами у Седоковой?», «Тухляк», «Каменских как всегда, колхоз», «На завод всех», «Да что за колхозники. Ну ни вкуса ни стиля, ни красоты…просто позор», «Кроме Беллы, у остальных платья не о чем», «Даааа, без фотошопа некоторые выглядят иначе».
Несомненно, всех затмила Юлия Ковальчук, которая появилась перед фотографами в «голом» платье и показала постройневшую после родов фигуру. Несколько, впрочем, слишком постройневшую: по мнению пользователей, груди певицы недостает объема. Итак, смотрим!
Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)
27 Июл 2018 в 1:20 PDT  Ани Лорак осталась верна своему вкусу и выбрала для дорожки платье в пол и по фигуре. Свое фото она описала строчкой из песни своего друга Филиппа Киркорова: «Цвет настроения синий».
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
26 Июл 2018 в 3:17 PDT  «Нереальное» — такого эпитета удостоилось платье Юлии Барановской. Оно алое, в блестках, без брелетей и с умопомрачительным разрезом. На фото телеведущая с Эмином Агаларовым и Мотом.
Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)
26 Июл 2018 в 9:27 PDT  Анна Седокова, как всегда, была в образе женщины-вамп. Несмотря на наличие трех детей, она умудряется удерживать статус одной из самых сексуальных певиц на российской сцене. Алая помада — то, что нужно.
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
26 Июл 2018 в 11:54 PDT  Как бы в противовес Анне Седоковой певица Согдиана пришла в очень нежном пудровом платье в греческом стиле. Его дополнили пояс с вышивкой, подчеркнувший талию артистки, и эполеты с цепочками.
Публикация от 🎤Певица Согдиана🎤Singer (@sogdianamusic)
26 Июл 2018 в 9:01 PDT  Бывшая супруга Эмина Агаларова, она же дочь президента Азербайджана и главный редактор журнала «Баку», Лейла Алиева выбрала кружевное черное платье, основу которого составило телесное боди.
Публикация от Official page of Leyla Aliyeva (@leyla999)
26 Июл 2018 в 9:04 PDT  А это, пожалуй, один из самых удачных образов вечера. Жена продюсера Сергея Кожевникова Екатерина появилась на красной дорожке в кружевном белом комбинезоне.
Публикация от Ekaterina Kozhevnikova (@ekaterinakozhevnikova)
26 Июл 2018 в 2:17 PDT  Белый цвет выбрала и дизайнер Белла Потемкина. Ее платье в перьях оказалось с сюрпризом: двойной юбкой, которая легким движением рук превращает наряд в мини. Превращает, но не спасает.
Публикация от Bella Potemkina (@bellapotemkinaofficial)
27 Июл 2018 в 12:02 PDT  Серебро и ослепительный блеск нынче в моде: певица Асти из дуэта Artik&Asti выбрала металлизированное платье и зачем-то добавила ожерелье-ошейник из блестящих камней. Все лучшее сразу.
Публикация от ASTI (@astiselfmade)
26 Июл 2018 в 9:51 PDT  Неплохой образ для праздника на побережье: топ с принтом и многослойная юбка в морском стиле, с которыми отлично смотрятся красные босоножки на каблуке. Браво, Слава! На фоне остальных — отлично.
Публикация от SLAVA (@nastya_slava)
26 Июл 2018 в 10:15 PDT
Я Покупаю: последние новости
8 пар летней обуви для офиса: удобно, стильно, ярко! Звезды, которые выбрали одежду, подчеркивающую все их недостатки То ли на свадьбу, то-то на похороны: Виктория Бекхэм выпустила в продажу самое странное платье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком6
Супермодель осудили за «наряд гопника»7
Мужчины чаще прощают измену17
Как живут брошенные жены знаменитостей
«Старики сами себя делают стариками»32
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение