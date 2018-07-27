Ни вкуса, ни стиля: как Юлия Ковальчук, Ани Лорак и другие звезды оделись на «Жару»

Надо сказать, образы на красной дорожке в этом году оказались на редкость безвкусными, и это не укрылось от пользователей Сети. В пабликах Instagram фолловеры разнесли в пух и прах практически каждую звезду: «Господи, что со скулами у Седоковой?», «Тухляк», «Каменских как всегда, колхоз», «На завод всех», «Да что за колхозники. Ну ни вкуса ни стиля, ни красоты…просто позор», «Кроме Беллы, у остальных платья не о чем», «Даааа, без фотошопа некоторые выглядят иначе».

Несомненно, всех затмила Юлия Ковальчук, которая появилась перед фотографами в «голом» платье и показала постройневшую после родов фигуру. Несколько, впрочем, слишком постройневшую: по мнению пользователей, груди певицы недостает объема. Итак, смотрим!

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

27 Июл 2018 в 1:20 PDT Ани Лорак осталась верна своему вкусу и выбрала для дорожки платье в пол и по фигуре. Свое фото она описала строчкой из песни своего друга Филиппа Киркорова : «Цвет настроения синий».

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

26 Июл 2018 в 3:17 PDT «Нереальное» — такого эпитета удостоилось платье Юлии Барановской . Оно алое, в блестках, без брелетей и с умопомрачительным разрезом. На фото телеведущая с Эмином Агаларовым и Мотом.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv)

26 Июл 2018 в 9:27 PDT Анна Седокова, как всегда, была в образе женщины-вамп. Несмотря на наличие трех детей, она умудряется удерживать статус одной из самых сексуальных певиц на российской сцене. Алая помада — то, что нужно.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

26 Июл 2018 в 11:54 PDT Как бы в противовес Анне Седоковой певица Согдиана пришла в очень нежном пудровом платье в греческом стиле. Его дополнили пояс с вышивкой, подчеркнувший талию артистки, и эполеты с цепочками.

Публикация от 🎤Певица Согдиана🎤Singer (@sogdianamusic)

26 Июл 2018 в 9:01 PDT Бывшая супруга Эмина Агаларова, она же дочь президента Азербайджана и главный редактор журнала «Баку», Лейла Алиева выбрала кружевное черное платье, основу которого составило телесное боди.

Публикация от Official page of Leyla Aliyeva (@leyla999)

26 Июл 2018 в 9:04 PDT А это, пожалуй, один из самых удачных образов вечера. Жена продюсера Сергея Кожевникова Екатерина появилась на красной дорожке в кружевном белом комбинезоне.

Публикация от Ekaterina Kozhevnikova (@ekaterinakozhevnikova)

26 Июл 2018 в 2:17 PDT Белый цвет выбрала и дизайнер Белла Потемкина . Ее платье в перьях оказалось с сюрпризом: двойной юбкой, которая легким движением рук превращает наряд в мини. Превращает, но не спасает.

Публикация от Bella Potemkina (@bellapotemkinaofficial)

27 Июл 2018 в 12:02 PDT Серебро и ослепительный блеск нынче в моде: певица Асти из дуэта Artik&Asti выбрала металлизированное платье и зачем-то добавила ожерелье-ошейник из блестящих камней. Все лучшее сразу.

Публикация от ASTI (@astiselfmade)

26 Июл 2018 в 9:51 PDT Неплохой образ для праздника на побережье: топ с принтом и многослойная юбка в морском стиле, с которыми отлично смотрятся красные босоножки на каблуке. Браво, Слава! На фоне остальных — отлично.

Публикация от SLAVA (@nastya_slava)

26 Июл 2018 в 10:15 PDT