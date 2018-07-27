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Эмили Ратажковски в огромного размера ботинках Yeezy на улицах Нью-Йорка
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Эмили Ратажковски в огромного размера ботинках Yeezy на улицах Нью-Йорка 

Журнал ОК! 53 минуты назад
Эмили Ратажковски (следом за Ким Кардашьян) показала ещё одну довольно странную вещь из коллекции Канье Уэста и его бренда Yeezy. 27-летняя модель появилась на улицах Нью-Йорка в огромного размера ботинках и мини-платье.
Эмили Ратажковски
И если к короткому платью-майке оранжевого цвета нет вопросов, то подобранная к нему обувь вызывает удивление. Бежевые большие ботинки Season 6 Desert Rat не делают уличный образ одной из самых сексуальных моделей соблазнительным.
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Но есть и плюсы: надев такие объемные ботинки за 18 тысяч, ноги будут визуально казаться стройнее.
Ранее в этом месяце Ратажковски провела уикенд вместе со своим мужем Себастьяном Бэр-Макклардом в Майами. Напомним, что в феврале Эмили удивила и друзей, и семью, и поклонников, когда сообщила о замужестве.
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