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Ковальчук и Чумаков стали самой яркой парой на дорожке, а Глюкоза зажгла со Шнуровым в третий день «Жары»
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Ковальчук и Чумаков стали самой яркой парой на дорожке, а Глюкоза зажгла со Шнуровым в третий день «Жары» 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
В Баку прошел третий день музыкального фестиваля «Жара», завершившийся зажигательным выступлением группы «Ленинград».
Самой яркой парой на красной дорожке стали Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Певица появилась на концерте в топе, продемонстрировав стройную фигуру и идеальный пресс, и розовой воздушной юбке в пол.
Юлианна Караулова появилась на красной дорожке в черном длинном платье с эффектным разрезом.
Правда, в таких нарядах танцевать в этот вечер под хиты «Ленинграда» было не очень удобно. Фронтмен группы Сергей Шнуров не только исполнил свои песни, но и зажег вместе с Глюкозой.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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