Ковальчук и Чумаков стали самой яркой парой на дорожке, а Глюкоза зажгла со Шнуровым в третий день «Жары»

В Баку прошел третий день музыкального фестиваля «Жара», завершившийся зажигательным выступлением группы «Ленинград». Самой яркой парой на красной дорожке стали Юлия Ковальчук Алексей Чумаков . Певица появилась на концерте в топе, продемонстрировав стройную фигуру и идеальный пресс, и розовой воздушной юбке в пол. Юлианна Караулова появилась на красной дорожке в черном длинном платье с эффектным разрезом. Правда, в таких нарядах танцевать в этот вечер под хиты «Ленинграда» было не очень удобно. Фронтмен группы Сергей Шнуров не только исполнил свои песни, но и зажег вместе с Глюкозой.