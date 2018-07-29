Ковальчук и Чумаков стали самой яркой парой на дорожке, а Глюкоза зажгла со Шнуровым в третий день «Жары» 

В Баку прошел третий день музыкального фестиваля «Жара», завершившийся зажигательным выступлением группы «Ленинград».
Самой яркой парой на красной дорожке стали Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Певица появилась на концерте в топе, продемонстрировав стройную фигуру и идеальный пресс, и розовой воздушной юбке в пол.
Юлианна Караулова появилась на красной дорожке в черном длинном платье с эффектным разрезом.
Правда, в таких нарядах танцевать в этот вечер под хиты «Ленинграда» было не очень удобно. Фронтмен группы Сергей Шнуров не только исполнил свои песни, но и зажег вместе с Глюкозой.