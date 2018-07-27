«Вот это боковой разрез»: Юлия Ковальчук блеснула стройным телом без белья

Певица Юлия Ковальчук опоздала на красную дорожку музыкального фестиваля «Жара 2018», однако все равно смогла продемонстрировать все достоинства своего полуобнаженного наряда. Артистка не только блеснула точеной фигурой, но и намекнула поклонникам, что веселилась на вечеринке без нижнего белья, показав его отсутствие в прозрачной вставке снизу доверху.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса променяли столицу России на Баку, где с 26 по 30 июля проходит ежегодный фестиваль «Жара». Среди прочих на мероприятие пришла и известная певица Юлия Ковальчук, как настоящая золушка опоздав на красную ковровою дорожку первого дня фестиваля. Впрочем, это не помешало звезде продемонстрировать свой смелый наряд, который затмил провокационные образы многих коллег певицы. Наспех позировав папарацци и получив всего несколько снимков, Юлия Ковальчук все равно приковала к себе внимание своим броским и вызывающим образом, а фотографии артистки разлетелись по сети. Певица не только продемонстрировала шикарную фигуру в облегающем полуобнаженном платье, но и блеснула на мероприятии отсутствием белья — по крайней мере, к такому выводу пришли поклонники, вдоволь налюбовавшись на ее тело в прозрачной вставке сбоку.

Впрочем, хоть молодых мам часто критикуют за неподобающие их статусу наряды, в свой адрес Юлия Ковальчук услышала лишь восторженные комплименты. В конце концов, с пышной прической и в таком пикантном платье Юлия прошлась по красной ковровой дорожке, где в меру провокационные образы всегда были уместны. «Невероятно красивая Юля и потрясающее платье!» «Ну очень яркая! Платье огонь, такое смелое, стильное и просто сногсшибательное!» «Юля, платье прям под стать. Вот это боковой разрез! Жара!» «Весьма неожиданный образ! Круто!» «Что, без нижнего белья совсем? Смело!»

При этом в повседневной жизни, ухаживая за дочкой, Юлия Ковальчук предпочитает удобные наряды под стать обычным мамам в декрете, несмотря на то что такие изделия отличаются невзрачностью и зачастую совсем не сексуальны.