Re-shaping: Энтони Ваккарелло и его Saint Laurent

2016 год, громкий скандал, связанный с уходом Эди Слимана из Saint Laurent, и открытый вопрос, кто же станет у руля нетленного бренда. Словно по Станиславскому выдержав паузу, 4 апреля 2016 года руководство концерна Kering объявило о кадровых перестановках, которые, в принципе, не стали большой неожиданностью для большинства, и Энтони Ваккарелло занял почетную должность креативного директора Saint Laurent.

Творческий путь

История Энтонии Вакареело — не путь золушки, по мановению волшебной палочки превратившейся в принцессу. Его история про те самые терпение и труд, которые все перетрут. Про труд, помноженный на талант, и гениальную работоспособность, а также веру в себя — качества, которые в итоге становятся мерилом успеха и процветания.

Первое спроектированное в 10 лет платье, учеба в школе искусств La Cambre, гран-при бельгийского фестиваля Festival d’Hyeres и судьбоносное знакомство с Карлом Лагерфельдом . А дальше понеслось: работа в Fendi и Versus Versace, основание одноименного бренда Anthony Vaccarello и, наконец, Saint Laurent как вершина айсберга, которая еще недавно казалась такой недостижимой.

Сегодня Энтони Ваккарелло один из тех, о ком без преувеличения можно сказать, что он достиг многого, если не всего. Судите сами: наследие Сен-Лорана, его модный дом Yves Saint Laurent и миллионы поклонников и поклонниц по всему миру, среди которых муза и близкий друг Аня Рубик , а также Джейн Биркин, Шарлотта Генсбур Лу Дуайон и многие другие. «Здесь я ощущаю себя на своём месте», — заявляет Ваккарелло и скромно продолжает свое дело. Дело, ставшее горячо и надолго любимым, — превращать девушек в королев с помощью собственных творений, каждый раз заново открывая миру грани своего таланта и представляя собственное видение сексуальности и утонченности.

Подражание или продолжение

Работы дизайнера для Saint Laurent — не подражание стилю великого мэтра и не слепое следование заложенным им канонам. Мир Ваккарелло — явный оммаж культуре глэм-рока 80-х с его эстетикой клубной жизни, гламурного шика и дыма сигарет Gitanes. Его Франция — ослепляющие с первого взгляда блеск и величие Парижа в свете неоновых огней Эйфелевой башни, танцы до утра и обнаженные до предела тела, облачённые в рамки кожаных фактур ультра-мини и беспроигрышное черно-белое сочетание цветов.

Создавая коллекции, Ваккарелло думает не об одежде как таковой, а о девушках, которые будут ее носить. Он занимается тем, к чему так привыкла мировая fashion-общественность, — сторителлинг, где ключевой фигурой становится свободная, без предрассудков, молодежь, готовая на эксперименты. На такие, как, скажем, носить открытые и обнажающие реальность наряды от Saint Laurent.

Латексная кожа, сексуальные разрезы, деконструктивные детали, прозрачность, драпировки и любимый чёрный — мир Ваккарелло донельзя прост. Но именно в этой простоте и кроется истинный смысл. Смысл того, как в эпоху несмолкаемых новостей о харассменте и насилии создавать образ сексуальной обольстительницы, которая в своей неприкрытой наготе выглядит притягательной и (не побоимся этого слова) недоступной.

Первая коллекция для Saint Laurent

Его первая коллекция получилась в какой-то мере экспериментальной, в какой-то стала продолжением того, что делали его предшественники — сам Сен-Лоран, а затем Стефано Пилати и Эди Слиман, а в какой-то — даже сдержанной, естественно, насколько это возможно в рамках модного Дома, украшенного минималистичной, извивающейся как змея, эмблемой YSL.

«Ну что же, что ещё сможет сделать Ваккарелло? Как он сможет вписать свое имя в историю модного дома и понять его ДНК?» — вопросы, которые волновали критиков и редакторов не один месяц подряд. Ясно было одно: он сможет. А «как?» — это уже другой вопрос, который правильнее и логичнее всего было бы адресовать самому дизайнеру. И он показывает «как», начиная с главного, — вечной монограммы YSL, которая с триумфом вернулась к нам, украсив каблуки туфель и ставшая основой для массивных серёжек.

В каждой из условных частей дебютной коллекции сквозило безудержное обожание женского тела, преломленное сквозь призму французской небрежности. Маленькое черное платье, глубокое декольте, макси разрезы и длина мини, а также нарочито гипертрофированная линия плеч, россыпь сверкающего глиттера и драгоценностей наряду с агрессивной стилизацией и неповторимым шармом — уже с первого выхода моделей на подиум стало понятно: модный дом под руководством Энтони Ваккарелло обречен на успех. Какофонию фактур и неприлично высокую концентрацию секса разбавляли более скромные — повседневные — образы, ставшие своеобразным реверансом молодого дизайнера в сторону повального увлечения эстетикой стритвира. Голубые джинсы oversized, белые топы, безупречные жакеты карамельных оттенков и бесконечно длинные ноги девушек-моделей — пожалуй, идеальный гардероб современной модницы никогда еще не был настолько прост и настолько сложен в одно и то же время.

В мире унисекс

Мужская мода от Энтони Вакарелло тяготеет к излюбленному skinny и агендерности, в основе которой лежат идеально скроенные костюмы, бомберы, джинсы с чуть широкими краями и грубые ботинки. В его мужских коллекциях пресловутые гендерные границы стираются все больше и больше, сводя на нет мужское и женское начала. Финал же коллекции весна-лето 2019, показ которой прошёл в New Jersey’s Liberty Park в Нью-Йорке, произвел настоящий фурор.

Молодые парни в узких блестящих брюках, сияющих ярче, чем огни Манхэттена, прогуливались по подиуму с голым торсом, усыпанным россыпью блёсток. Чем вам не новая интерпретация вечной борьбы свободы и сексуальности в ее современной обработке?