Как носить кроссовки с платьями и быть Селеной Гомес или Пиппой Миддлтон

Многие девушки хотят красиво одеваться, выглядеть женственно и при этом носить комфортную одежду. Так почему бы не создать аутфит, который совмещает оба этих пункта? Спасибо Селене Гомес, Пиппе Миддлтон и не только им за то, что они решили эту проблему и внедрили тренд на платья в паре с кроссовками. Прощайте шпильки!

Сейчас звездные жители больших и маленьких городов доказывают, что в кедах можно выглядеть также стильно, как и в туфлях на высоком каблуке. Только первые комбинируются с комфортом, а вторые — с болью в ногах.

Однако, добавляя обувь на плоской подошве к платью, вы автоматически делаете свой лук более повседневным. Но, согласитесь, что для обычной прогулки, ужина в ресторане, похода в зоопарк или встречи с друзьями каблуки и вовсе не нужны. Вместо мучительного выбора, какие туфли подойдут к платью, мы предлагаем вам повторить образы Селены Гомес и других звезд с кроссовками.

Пиппа Миддлтон

Будущая мама сделала свой образ классическим, добавив к платью от J.Crew за 50 долларов всего лишь строгий пиджак. Даже с кроссовками такой лук идеально подойдет для работы в офисе.

Кэти Холмс

Несмотря на стиль инкогнито, который был создан большими темными очками и шляпой, платье и кроссовки выдали актрису. Летнее платье, оголяющее одно плечо, от Zimmerman и белые кроссовки на липучке создали романтический образ.

Фотография: Legion-Media Селена Гомес

Селена Гомес

Селена повторяла этот образ — из нежно-голубого платья Rouje Paris и кед Puma — дважды за последний год. А что? Добавить красную помаду с темной сумкой, а на голове сделать пучок — и вот вам образ для деловой встречи. Распустить волосы и взять в руки соломенный клатч (как у Меган Маркл) — и вы готовы к романтическому ужину.

Фотография: Getty Карли Клосс

Карли Клосс

Новоиспеченная невеста выбрала для прогулки разноцветное платье с соблазнительным разрезом. Дополнила наряд модель классическими кедами Adidas. Согласитесь, легко же повторить!

Эмили Ратажковски

Сегодня Эмили показала, как носить мини-платье с грубыми ботинками, но чаще всего модель сочетает летние образы и даже вечерние платья с кроссовками.