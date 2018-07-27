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В библиотеке №114 на Саратовской представили коллекцию комиксов
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В библиотеке №114 на Саратовской представили коллекцию комиксов 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
На базе детской библиотеки № 114 района Текстильщики представлена большая коллекция комиксов на разные темы.
— У некоторых читателей есть предубеждение: комиксы — это что-то несерьезное. А ведь это особый способ чтения — мозг начинает работать интенсивнее, так как читать комиксы намного сложнее, чем линейный текст. Необходимо одновременно следовать за сюжетом по картинкам, ориентироваться по репликам во взаимоотношениях героев и определять эмоции по выражению на лица, — рассказали в администрации учреждения культуры.
В библиотеке по адресу: улица Саратовская 18/10 можно познакомиться с коллекцией детских комиксов. Это и необыкновенные истории про обыкновенного кота, персонажа комиксов, которого придумали Андрей и Наталья Снегиревы. Кот Кешка впервые появился в 1991 году, и уже более двадцати лет над его приключениями смеются дети и взрослые.
Также в библиотеке представлены пять новых историй из жизни обитателей Муми-дола и большая книга комиксов о Пеппи Длинныйчулок. (ск)
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