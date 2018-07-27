10 легких шорт на высокой талии

Джинсовые шорты хороши для фестивальных луков, отдыха, но, увы, не для жары в городе. Мы выбрали хлопковые и шелковые модели, которые благодаря высокой посадке можно сочетать с кроп-топами, бра и чувствовать себя комфортно везде, а не только под кондиционером. Для офиса выбирайте беспроигрышную клетку, как у Alberta Ferretti, и носите с льняной рубашкой слегка навыпуск. Вариант для вечеринки — яркая фуксия. Вечером дополните пиджаком в тон для эффектного тотал-лука. Ну а ленивое воскресенье проведите в шелковом комплекте Asceno пудрово-розового цвета. Если друзья вдруг позовут на бранч, вопроса «Что надеть?» у вас не возникнет.