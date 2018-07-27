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Новая коллекция Natali Leskova: дома, соборы и дворцы Петербурга в живописи и ручной вышивке
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Новая коллекция Natali Leskova: дома, соборы и дворцы Петербурга в живописи и ручной вышивке 

Собака.ru 52 минуты назад
Фото: Собака.ru
Наталья Лескова делает одежду с видами Петербурга уже больше пяти лет, но в каждую коллекцию старается привнести что-то новое. Например, прошлая, показанная в мастерской советского и российского скульптора Михаила Аникушина, отразила достопримечательности не в цифровой печати, а в росписи по ткани. Новая коллекция, презентация которой прошла на террасе отеля SO / St Petersburg, получила ручную вышивку дизайнера: теперь исторические соборы и дворцы стали еще кутюрнее.
Наталья Лескова дизайнер
«В этот раз к платьям А-силуэтов, жилетам с принтами города, прозрачным тюлевым топам, и юбкам из летящей вискозы добавились эспадрильи. Для нашей марки это первый опыт работы с обувью. Эспадрильи — отличная история как для городского, так и для пляжного лета, а когда они выполнены из мягкого бархата темно-синего цвета в них невозможно не влюбиться!»
Примерить обувь и наряды с показа можно в студии Natali Leskova на Воскова, 16. Топы стоят 5500 рублей, юбки — от 6900 рублей, эспадрильи — 9500 рублей, принтованные платья — 14 000 рублей, а жилеты на подкладке из вискозы — 16 000 рублей.
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