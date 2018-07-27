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Оля Маркес, Леся Небо и еще 14 див российского «инстаграма» сделали бьюти-средства для Organic Shop
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Оля Маркес, Леся Небо и еще 14 див российского «инстаграма» сделали бьюти-средства для Organic Shop 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Бренд натуральной косметики Organic Kitchen предложил 16 дивам российского «инстаграма» разработать бьюти-продукты по своим рецептам. Дизайнер Катя Добрякова сделала маску для волос с миндальным молочком и розовым маслом, идеолог #Sekta Оля Маркес — крем для лица для восстановления и упругости кожи, основательница бренда Nebo Олеся Шиповская — маску-скраб для экспресс-увлажнения, а блогер Маргарита Слуцкая — флюид-бронзатор для идеального загара.
В проекте также приняли участие художница Kate Illustrate, автор книги «Как я похудела на 55 килограмм» Таня Рыбакова, телеведущая Аня Звижинская, модель Саша Смит, диджей Ксения Дукалис, визажист Полина Мечковская и блогер Сандра Истомина. Каждая из них разработала средство, которого не хватает ее в косметичке — будь то скраб для тела или ежедневная маска для лица. Все продукты выпущены в компактных баночках, которые удобно брать в путешествие, и уже появились на прилавках в магазинах Organic Shop. В сентябре коллекцию пополнят бьюти-разработки от других блогеров, дизайнеров и фотографов.
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