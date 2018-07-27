Джиджи Хадид в образе хиппи, Энди Уорхолл на трусах и меховые аферы: о чем говорили в моде на этой неделе

В модном мире на прошедшей неделе все внимание было в основном приковано к нарядам знаменитостей. Новыми выходами порадовали нас Мелания Трамп, навестившая детей, и Меган Маркл, поцеловавшая принца Гарри на публике. Ну а бренды продолжают готовить нас к новому сезону, выпуская свежие кампании. Не обошлось на неделе и без ярких взлетов и падений: Gucci стал самой популярной маркой в мире, а вот Иванка Трамп покидает модную индустрию. Обо всем, что еще попадало в заголовки прессы на этой неделе читайте в нашем дайджесте. 1. Джиджи Хадид в новой кампании Missoni Вдохновением для осенней кампании бренда стали 70-е. На снимках, сделанных фотографом Харли Вейр, 25-летняя модель запечатлена в ярких вязаных и плетеных вещах, напоминающих нам об эпохе хиппи. В коллекцию вошли объемные кардиганы, пончо и платья макси. Джиджи была лицом и осенней кампании в 2017 году, а также участвовала в показах Missoni вместе со своей сестрой Беллой в прошлом сезоне.

2.Calvin Klein делает ставку на космические пейзажи и Энди Уорхола Американский бренд порадовал своих поклонников сразу двумя новинками. На странице в Instagram появились снимки осенней рекламной кампании марки. Модели позируют в вязаных балаклавах на фоне пейзажей, напоминающих то ли лунный, то ли марсианский рельеф, но на самом деле съемки прошли в штате Юта. Коллекция — это аллегория встречи старого мира и новой эры, с отсылками к космической гонке 60-х годов и XXI веку, связанному с информацией, — объяснил свою задумку Раф Симонс. Вторым сюрпризом оказалась линия нижнего белья, вдохновленная главным идеологом поп-арта Энди Уорхолом. Капсульная коллекция стала результатом коллаборации между брендом Calvin Klein и организацией The Andy Warhol Foundation. Привычные минималистичные модели украшены принтами фотографий, сделанных Уорхолом между 1977 и 1985 годами. Снимки воспевают красоту человеческого тела. На резинке нижнего белья помимо традиционно расположенного там названия бренда разместили и имя художника.

3. Gucci стал самым популярным брендом в миреНеделя у итальянского бренда явно задалась. Во-первых, вышла новая кампания, посвященная сумке Silvie, в которой снялась голливудская звезда Фэй Данауэй. А во-вторых, и эта новость для Алессандро Микеле и его поклонников должна стать еще более воодушевляющей, Gucci признали самым популярным брендом в мире. Такие результаты показало исследование, проведенное онлайн-платформой Lyst. Итальянская люксовая марка стала самой упоминаемой во втором квартале 2018 года и сместила с пьедестала почета лидера прошлого года, бренд Balenciaga, который сейчас расположился на третьем месте. Вторую строчку занимает Off-White. На четвертом месте Givenchy, который улучшил свои позиции, поднявшись с шестого места (вполне возможно, что и здесь сыграл свою роль «эффект Меган Маркл», ведь именно в платье от Givenchy ныне герцогиня Сассекская выходила замуж). Замыкает пятерку самых успешных Dolce&Gabbana, которая также поднялась в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Похоже, оскорбительные высказывания Габбаны в адрес Селены Гомес и разразившийся следом скандал ударили по бренду не так уж сильно, как ожидалось.

4. Лимитированная коллекция Massimo Dutti поступит в продажу в августеПоказ коллекции состоялся еще 18 июля и прошел в бывшем промышленном районе городе на набережной Вайтань. Среди гостей было замечено и немало звезд — посмотреть на новинки испанского бренда пришли Люк Эванс Дакота Фаннинг . Вещи отличает лаконичность кроя и спокойные цвета, а коллекция вдохновлена гармонией искусства, природы, истории и архитектуры. В образах удалось совместить и узнаваемый стиль бренда, и практичность. Приобрести вещи можно будет уже в августе.

Дакота Фаннинг и Люк Эванс

5. В Великобритании настоящий мех продавали под видом искусственногоПо сообщения газеты The Independent , существующие законы не позволяют покупателям достоверно узнавать о происхождении одежды, которую они покупают. Так, по результатам исследования выяснилось, что многие ретейлеры продавали настоящий мех под видом искусственного. В это список вошли TK Maxx, BooHoo, Amazon , Groupon, Etsy, Tesco, FatFace, Boots и Kurt Geiger. В то время как многие магазины вслух провозгласили отказ от меха, продаваемые изделия, маркированные как «искусственный мех» на самом деле были из меха животных, включая кролика, лису и шиншиллу. Великий комбинатор и знаток мехов шанхайских барсов Остап Бендер и представить себе не мог таких махинаций! Тема этичности использования натурального меха остается актуальной в модной индустрии не первой сезон. Так, в начале этого года его продажу запретили в Сан-Франциско, а многие люксовые бренды, такие как Versace и Gucci, отказались от использования натурального меха в своих коллекциях.

6. Иванка Трамп закрывает свой модный брендСтаршая дочь президента США уходит из модного бизнеса в политику. Напомним, Иванка занимает в Белом доме должность советника и, похоже, больше не хочет совмещать две работы. Я не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в бизнес, но знаю, что в обозримом будущем я сосредоточусь на работе, которую делаю здесь, в Вашингтоне, поэтому это решение является единственно справедливым для моей команды и партнеров, — заявила она. Продажи бренда выросли после выборов в 2016 году, но потом в связи с критикой трамповской политики дела, видимо, пошли не так гладко. Многие магазины, среди них Nordstrom и канадский ретейлер Hudson’s Bay отказались от сотрудничества с брендом из-за плохих показателей. Критиковали бизнес Трамп и правозащитные организации. По сообщениям China Labor, на фабрике в Китае, где изготавливалась обувь для бренда, рабочие трудились в плохих условиях.

Иванка Трамп

7. Эди Слиман опубликовал фото с дня рождения, и они выглядят круче, чем некоторые модные кампанииВ это сложно поверить, но 5 июля Эди Слиману исполнилось 50 лет! Бывший креативный директор Saint Laurent, ныне возглавляющий модный Дом Céline, поделился на этой неделе фотографиями с торжества. Вечеринка прошла в легендарном парижском театре Le Palace, который является культовым местом ночной жизни французской столицы. В сети сразу заговорили о том, что даже снимки с личного праздника у Слимана выглядят так, что их впору использовать в модных кампаниях. Чтобы у каждого из нас были такие дни рождения — смотрим и наслаждаемся эстетикой.