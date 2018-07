Стильные луки на каждый день из Instagram

Горох

[news_photo_1] Вещи с гороховым принтом полюбились в этом сезоне многим: звезды надевают такие платья на красную дорожку, а it-girls постят фотографии в красивых рубашках и топах в Instagram. Мы нашли этот крутой лук с джинсами и мюлями, которой придется по вкусу любителям минимализма.

Леопард

Леопардовая юбка — один из главных трендов лета 2018. Мы в восторге от этого простого образа с короткой юбкой, белым свитером и кедами Converse — #tumblr в его лучшем виде.

Велошорты

Велошорты теперь не только Ким Кардашьян носит. На Неделе высокой моды мы видели много стильных аутфитов с этой трендовой вещью. Для повседневных и casual луков отлично подойдет модель из денима. Ее можно сочетать с жакетом или жилеткой, туфлями и маленькой сумкой.

Ugly sneakers

«Уродливые» кроссовки не сдают своих позиций: они прочно засели в главных трендах 2018 года и никуда уходить не собираются. Versus Versace, например, недавно выпустили новую модель Anatomia — мы ее сразу в свой Wish List записали, который, откровенно говоря, быстро превратился в настоящий must have.

Костюм

Сеты из юбки и жакетов почти стали настоящей профессией Алиши Родди. Количеству подобных комплектов в ее гардеробе нет предела, но нам всегда нравится, как она их стилизует: с кроп-топом, модными очками и кроссовками.