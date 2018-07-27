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Стильные луки на каждый день из Instagram
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Стильные луки на каждый день из Instagram 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Горох
[news_photo_1] Вещи с гороховым принтом полюбились в этом сезоне многим: звезды надевают такие платья на красную дорожку, а it-girls постят фотографии в красивых рубашках и топах в Instagram. Мы нашли этот крутой лук с джинсами и мюлями, которой придется по вкусу любителям минимализма.
Леопард
Леопардовая юбка — один из главных трендов лета 2018. Мы в восторге от этого простого образа с короткой юбкой, белым свитером и кедами Converse — #tumblr в его лучшем виде.
Велошорты
Велошорты теперь не только Ким Кардашьян носит. На Неделе высокой моды мы видели много стильных аутфитов с этой трендовой вещью. Для повседневных и casual луков отлично подойдет модель из денима. Ее можно сочетать с жакетом или жилеткой, туфлями и маленькой сумкой.
Ugly sneakers
«Уродливые» кроссовки не сдают своих позиций: они прочно засели в главных трендах 2018 года и никуда уходить не собираются. Versus Versace, например, недавно выпустили новую модель Anatomia — мы ее сразу в свой Wish List записали, который, откровенно говоря, быстро превратился в настоящий must have.
Костюм
Сеты из юбки и жакетов почти стали настоящей профессией Алиши Родди. Количеству подобных комплектов в ее гардеробе нет предела, но нам всегда нравится, как она их стилизует: с кроп-топом, модными очками и кроссовками.
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