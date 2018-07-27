Ещё
Шопинг-дайджест: 27 июля — 3 августа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шопинг-дайджест: 27 июля — 3 августа 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Капсульная коллекция Michael Michael Kors Graffiti
Новая капсула линейки Michael Michael Kors напоминает о Нью-Йорке 80-х. Одежда, обувь и аксессуары, которые в нее вошли, украшены черно-белыми графичными рисунками и надписями, которые отсылают нас на 30 лет назад, во времена, когда Корс только начинал свою карьеру. Дизайнер сам рассказал о том, как ностальгия стала его вдохновением: «Я основал свою компанию в 1981 году, когда Uptown и Downtown действительно находились на грани столкновения. Сегодня сочетания высокого / низкого — это основа всего».
Новый аромат Antonio Banderas Power of Seduction
Парфюмерному бренду знаменитого актера исполняется 20 лет: с 1998 года Бандерас вместе с командой Puig создают мужские и женские ароматы. Юбилейная новинка Power of Seduction получилась свежей и энергичной. В сердце композиции лаванда и шалфей, далее парфюм раскрывается свежими фруктовыми нотами бергамота и яблока, с которыми интересно контрастируют завершающие восточные аккорды.
Новый бутик Etam в стиле парижской квартиры
Сегодня в ТЦ «Мега Парнас» в Санкт-Петербурге откроется новый бутик французского бельевого бренда Etam. В северной столице появится настоящий уголок Парижа. Гостей ждут стильный интерьер, все последние коллекции белья, домашней одежды, купальников, аксессуаров и акция Happy Opening. До 29 июля при покупке любого бюстгальтера каждая покупательница получит возможность подобрать для себя трусики в подарок. Не забудьте вступить в клуб постоянных покупателей Etam — тогда вы получите и скидку 20% на последнюю коллекцию. Она действует и в онлайн-магазине.
Harper’s Bazaar: последние новости
С чем носить простое трикотажное платье, чтобы выглядеть модно Принц Уильям и Кейт Мидллтон не говорят принцу Джорджу о том, что он станет королем 3 способа носить платье с кроссовками
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Родители предложили нам убраться из квартиры»4
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Как живут брошенные жены знаменитостей
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение