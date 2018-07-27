Шопинг-дайджест: 27 июля — 3 августа

Капсульная коллекция Michael Michael Kors Graffiti

Новая капсула линейки Michael Michael Kors напоминает о Нью-Йорке 80-х. Одежда, обувь и аксессуары, которые в нее вошли, украшены черно-белыми графичными рисунками и надписями, которые отсылают нас на 30 лет назад, во времена, когда Корс только начинал свою карьеру. Дизайнер сам рассказал о том, как ностальгия стала его вдохновением: «Я основал свою компанию в 1981 году, когда Uptown и Downtown действительно находились на грани столкновения. Сегодня сочетания высокого / низкого — это основа всего».

Новый аромат Antonio Banderas Power of Seduction

Парфюмерному бренду знаменитого актера исполняется 20 лет: с 1998 года Бандерас вместе с командой Puig создают мужские и женские ароматы. Юбилейная новинка Power of Seduction получилась свежей и энергичной. В сердце композиции лаванда и шалфей, далее парфюм раскрывается свежими фруктовыми нотами бергамота и яблока, с которыми интересно контрастируют завершающие восточные аккорды.

Новый бутик Etam в стиле парижской квартиры

Сегодня в ТЦ «Мега Парнас» в Санкт-Петербурге откроется новый бутик французского бельевого бренда Etam. В северной столице появится настоящий уголок Парижа. Гостей ждут стильный интерьер, все последние коллекции белья, домашней одежды, купальников, аксессуаров и акция Happy Opening. До 29 июля при покупке любого бюстгальтера каждая покупательница получит возможность подобрать для себя трусики в подарок. Не забудьте вступить в клуб постоянных покупателей Etam — тогда вы получите и скидку 20% на последнюю коллекцию. Она действует и в онлайн-магазине.