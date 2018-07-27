Редкий выход: Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем в Малибу

Роузи Хантингтон-Уайтли (31) и Джейсон Стэтхем (50) — одна из самых красивых звездных пар! Они вместе уже восемь лет и воспитывают сына Джека, родившегося в 2017 году, но вместе появляются на публике очень редко.

все слайды

И все же иногда папарацци удается сфотографировать пару! Так, в апреле их заметили после свидания в Лос-Анджелесе, а совсем недавно появились фотографии Роузи и Джейсона после ужина в ресторане.

все слайды

И вот, новый выход! На этот раз фотографы запечатлели их на свидании в Малибу. Роузи выбрала для этого вечера особый наряд: шелковое платье бирюзового цвета, туфли Jacquemus с необычным каблуком, теплая накидка и клатч. А Джейсон — без изысков, в рубашке, брюках и… шлепках! Зато удобно.

все слайды

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/redkij-vyhod-rouzi-hantington-uajtli-i-dzhejson-stethem-v-malibu/