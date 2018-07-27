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София Ротару испортила фигуру неудачным нарядом
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София Ротару испортила фигуру неудачным нарядом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
София Ротару
Фото: архив пресс-службы
На днях в Санкт-Петербурге прошел крупномасштабный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». На сцену вышло множество российских звезд, в том числе и София Ротару. Как оценит ее сценический образ наш эксперт по стилю?
Комментарий эксперта:
Леся Андреева,
стилист-имиджмейкер, эксперт в системе стилевых типажей внешности
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала
— Образ Софии Ротару сильно перегружен. Особенно бросается в глаза ее платье-туника: на фоне яркого геометрического принта, который сможет выдержать не каждый, внешность Софии Ротару теряется. К тому в платье слишком много лишний деталей: драпировки и асимметричные кроя. Тонкая гладкая ткань в сочетании со свободным силуэт портит прекрасную фигуру певицы, утяжеляя верх. Брюки тоже подобраны неудачно: они слишком простые и слишком классические и не подходят для такого активного верха.
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