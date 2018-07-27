София Ротару испортила фигуру неудачным нарядом

Фото: архив пресс-службы

На днях в Санкт-Петербурге прошел крупномасштабный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». На сцену вышло множество российских звезд, в том числе и София Ротару. Как оценит ее сценический образ наш эксперт по стилю?

Комментарий эксперта:

Леся Андреева,

стилист-имиджмейкер, эксперт в системе стилевых типажей внешности

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала

— Образ Софии Ротару сильно перегружен. Особенно бросается в глаза ее платье-туника: на фоне яркого геометрического принта, который сможет выдержать не каждый, внешность Софии Ротару теряется. К тому в платье слишком много лишний деталей: драпировки и асимметричные кроя. Тонкая гладкая ткань в сочетании со свободным силуэт портит прекрасную фигуру певицы, утяжеляя верх. Брюки тоже подобраны неудачно: они слишком простые и слишком классические и не подходят для такого активного верха.