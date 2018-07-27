12 советов от звездных модниц, как носить юбку плиссе 

1. Тейлор Свифт: «Тонкую юбку плиссе можно сочетать со свитером»
Плиссированная юбка — это элемент летнего гардероба. Но это совсем не значит, что ее нужно носить исключительно с шифоновыми топами и хлопковыми майками. Сочетать разные фактуры и ткани — это модно, а следовательно, юбку можно надевать и с легким свитером, и с тонким джемпером. Главное, чтобы вам было комфортно.
2. Алекса Чанг: «Не бойтесь носить юбку металлического оттенка»
Металлические оттенки в этом году на пике популярности — не нужно бояться покупать блестящие вещи. Экспериментируйте с ними, как это делает Алекса Чанг: она решила совместить юбку плиссе золотого оттенка и свитер в разноцветную полоску. Смело, правда? Заметьте, что Алекса не добавила никаких кричащих аксессуаров: образ завершили классические черные лодочки.
3. Селена Гомес: «Соединяйте два тренда — плиссе и кожу»
Пожалуй, кожаная юбка есть практически у каждой модницы. Но если вы попали в категорию тех, у кого такой юбки еще нет, подумайте о покупке два в одном: кожа + плиссировка. Такая юбка абсолютно универсальная и впишется в любой стиль: носите ее с топами, блузками, толстовками, босоножками на каблуках, эспадрильями, кроссовками.
4. Миранда Керр: «Яркая плиссированная юбка — основной акцент образа»
Модная мамочка Миранда Керр демонстрирует главное модное правило всех времен: чтобы обратить на себя внимание, достаточно одной яркой вещи в образе. Желтая юбка плиссе отлично справится с задачей быть основным акцентом летнего наряда. При желании образ можно дополнить сумочкой контрастного цвета.
5. Джессика Альба: «Плиссе в клетку? Да!»
Джессика Альба уже давно носит титул голливудской иконы стиля. Она великолепно выглядит не только на красной дорожке, но и в обычной жизни. И в очередной раз безупречный вкус актрисы не подвел ее: она составила невероятно интересный и оригинальный образ. Джессика мастерски сочетает клетчатую юбку плиссе, полосатый кроп-топ и джинсовую рубашку. Кажется, столько трендов в одном луке, но в итоге наряд смотрится сбалансированно и стильно.
6. Виктория Бекхэм: «Вовсе необязательно заправлять свитер под юбку»
Успешный дизайнер Виктория Бекхэм всегда отличалась уникальным чувством стиля. И когда все заправляют длинные свитера в юбки, Вики считает, что это лишнее. Несмотря на сочетание длинной водолазки и длинной юбки плиссе, звезда не становится похожа на старушку: наоборот, таким нарядом Виктория подчеркивает свою стройную фигуру. 7. Блейк Лайвли: «Пышная плиссированная юбка подойдет и для светского вечера»
Прекрасная Блейк Лайвли доказала, что короткая юбка плиссе подходит не только для повседневных образов, но и для выхода в свет. На самом деле на Блейк комплект от Chanel: водолазка, украшенная стразами и пайетками, и юбка плиссе с декоративной вышивкой. Составить подобный образ может любая девушка: вам понадобится пышная плиссированная юбка, блестящая блуза и мерцающие туфли. Считайте, что теперь вы как красотка Блейк Лайвли!
8. Оливия Палермо: «Плиссированная юбка мини не кажется вульгарной»
Своим примером Оливия Палермо доказывает: если у вас красивые длинные ножки, ими вполне можно похвастаться! Только делать это нужно без намека на пошлость. На помощь придет юбка плиссе: да, она очень короткая, но при этом выглядит прилично и нисколько не вульгарно.
9. Кира Найтли: «Отправляйтесь в женственной юбке миди на свидание с любимым»
Плиссированная юбка миди — синоним женственности и идеальный вариант для романтического свидания. Хотите превратиться в нежную барышню — повторяйте за Кирой Найтли: наденьте плиссированную юбку пастельного оттенка, белую рубашку (обязательно завяжите ее на поясе) и простые сандалии или босоножки. Теперь вы готовы покорять сердца! 10. Кейт Миддлтон: «Белая юбка плиссе — признак элегантности»
Чудесная Кейт отдала предпочтение белой юбке плиссе до колена в сочетании с черно-белой кружевной блузкой. Образ кажется с одной стороны простым, а с другой — элегантным. Впрочем, королевская особа должна выглядеть элегантно в любой момент своей жизни, и стоит признать, что Кейт Миддлтон это всегда удается.
11. Алессандра Амбросио: «Юбка в пол — идеальный вариант для лета»
Несколько лет назад плиссированная юбка в пол мятного цвета (может быть, розовая или оранжевая) была у каждой второй девушки. И если в дальнем уголке вашего шкафа до сих пор висит такая юбочка, то пора дать ей второй шанс. Носите ее с джинсовой рубашкой и яркими сандалиями, как это делает модель Алессандра Амбросио.
12. Ким Кардашян: «Юбка плиссе подойдет обладательницам крупных ягодиц»
По правде говоря, Ким не стесняется своего тела и крупных форм: она носит все, что ей нравится, даже если вещи подчеркивают странности ее фигуры. Впрочем, пышная юбка плиссе с асимметричным подолом идет Ким: такая модель прячет бедра, а тонкий зеленый пояс акцентирует внимание на талии. Вывод: хотите скрыть крупные формы — смело надевайте юбку плиссе. Сами понимаете, юбка из плиссированной ткани требует особого ухода, иначе красивые складки развалятся, и юбка станет похожа на мятую тряпку. Как стирать?Вручную в теплой воде, без трения и без отжима (проще говоря, просто замочить на несколько часов) / На режиме «Деликатная стирка» без отжима в стиральной машине. Перед стиркой юбку следует аккуратно свернуть трубочкой (по длине) и сложить в капроновый чулок / Использовать специальный пакет для стирки деликатных тканей (также предварительно сложить юбку трубочкой). Еще один способ — сметать подол крупными стежками и постирать вручную. Как сушить? Только вертикально. Юбку лучше закрепить на вешалке с прищепками. Как гладить? Если вы правильно постирали и высушили юбку, то, возможно, глажка вам не понадобится: складки сразу примут правильную форму. Но если юбка выглядит неопрятно, то самый рациональный способ — наметать складки стежками, аккуратно погладить юбку, а затем вытащить нитки. Как подобрать идеальную юбку:
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