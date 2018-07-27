12 советов от звездных модниц, как носить юбку плиссе

1. Тейлор Свифт: «Тонкую юбку плиссе можно сочетать со свитером»

Плиссированная юбка — это элемент летнего гардероба. Но это совсем не значит, что ее нужно носить исключительно с шифоновыми топами и хлопковыми майками. Сочетать разные фактуры и ткани — это модно, а следовательно, юбку можно надевать и с легким свитером, и с тонким джемпером. Главное, чтобы вам было комфортно.

Металлические оттенки в этом году на пике популярности — не нужно бояться покупать блестящие вещи. Экспериментируйте с ними, как это делает Алекса Чанг: она решила совместить юбку плиссе золотого оттенка и свитер в разноцветную полоску. Смело, правда? Заметьте, что Алекса не добавила никаких кричащих аксессуаров: образ завершили классические черные лодочки.

3. Селена Гомес: «Соединяйте два тренда — плиссе и кожу»

Пожалуй, кожаная юбка есть практически у каждой модницы. Но если вы попали в категорию тех, у кого такой юбки еще нет, подумайте о покупке два в одном: кожа + плиссировка. Такая юбка абсолютно универсальная и впишется в любой стиль: носите ее с топами, блузками, толстовками, босоножками на каблуках, эспадрильями, кроссовками.

Модная мамочка Миранда Керр демонстрирует главное модное правило всех времен: чтобы обратить на себя внимание, достаточно одной яркой вещи в образе. Желтая юбка плиссе отлично справится с задачей быть основным акцентом летнего наряда. При желании образ можно дополнить сумочкой контрастного цвета.

Джессика Альба уже давно носит титул голливудской иконы стиля. Она великолепно выглядит не только на красной дорожке, но и в обычной жизни. И в очередной раз безупречный вкус актрисы не подвел ее: она составила невероятно интересный и оригинальный образ. Джессика мастерски сочетает клетчатую юбку плиссе, полосатый кроп-топ и джинсовую рубашку. Кажется, столько трендов в одном луке, но в итоге наряд смотрится сбалансированно и стильно.

Успешный дизайнер Виктория Бекхэм всегда отличалась уникальным чувством стиля. И когда все заправляют длинные свитера в юбки, Вики считает, что это лишнее. Несмотря на сочетание длинной водолазки и длинной юбки плиссе, звезда не становится похожа на старушку: наоборот, таким нарядом Виктория подчеркивает свою стройную фигуру. 7. Блейк Лайвли: «Пышная плиссированная юбка подойдет и для светского вечера»

Прекрасная Блейк Лайвли доказала, что короткая юбка плиссе подходит не только для повседневных образов, но и для выхода в свет. На самом деле на Блейк комплект от Chanel : водолазка, украшенная стразами и пайетками, и юбка плиссе с декоративной вышивкой. Составить подобный образ может любая девушка: вам понадобится пышная плиссированная юбка, блестящая блуза и мерцающие туфли. Считайте, что теперь вы как красотка Блейк Лайвли!

8. Оливия Палермо: «Плиссированная юбка мини не кажется вульгарной»

Своим примером Оливия Палермо доказывает: если у вас красивые длинные ножки, ими вполне можно похвастаться! Только делать это нужно без намека на пошлость. На помощь придет юбка плиссе: да, она очень короткая, но при этом выглядит прилично и нисколько не вульгарно.

9. Кира Найтли : «Отправляйтесь в женственной юбке миди на свидание с любимым»

Плиссированная юбка миди — синоним женственности и идеальный вариант для романтического свидания. Хотите превратиться в нежную барышню — повторяйте за Кирой Найтли: наденьте плиссированную юбку пастельного оттенка, белую рубашку (обязательно завяжите ее на поясе) и простые сандалии или босоножки. Теперь вы готовы покорять сердца! 10. Кейт Миддлтон : «Белая юбка плиссе — признак элегантности»

Чудесная Кейт отдала предпочтение белой юбке плиссе до колена в сочетании с черно-белой кружевной блузкой. Образ кажется с одной стороны простым, а с другой — элегантным. Впрочем, королевская особа должна выглядеть элегантно в любой момент своей жизни, и стоит признать, что Кейт Миддлтон это всегда удается.

11. Алессандра Амбросио: «Юбка в пол — идеальный вариант для лета»

Несколько лет назад плиссированная юбка в пол мятного цвета (может быть, розовая или оранжевая) была у каждой второй девушки. И если в дальнем уголке вашего шкафа до сих пор висит такая юбочка, то пора дать ей второй шанс. Носите ее с джинсовой рубашкой и яркими сандалиями, как это делает модель Алессандра Амбросио.

12. Ким Кардашян: «Юбка плиссе подойдет обладательницам крупных ягодиц»

По правде говоря, Ким не стесняется своего тела и крупных форм: она носит все, что ей нравится, даже если вещи подчеркивают странности ее фигуры. Впрочем, пышная юбка плиссе с асимметричным подолом идет Ким: такая модель прячет бедра, а тонкий зеленый пояс акцентирует внимание на талии. Вывод: хотите скрыть крупные формы — смело надевайте юбку плиссе. Сами понимаете, юбка из плиссированной ткани требует особого ухода, иначе красивые складки развалятся, и юбка станет похожа на мятую тряпку. Как стирать?Вручную в теплой воде, без трения и без отжима (проще говоря, просто замочить на несколько часов) / На режиме «Деликатная стирка» без отжима в стиральной машине. Перед стиркой юбку следует аккуратно свернуть трубочкой (по длине) и сложить в капроновый чулок / Использовать специальный пакет для стирки деликатных тканей (также предварительно сложить юбку трубочкой). Еще один способ — сметать подол крупными стежками и постирать вручную. Как сушить? Только вертикально. Юбку лучше закрепить на вешалке с прищепками. Как гладить? Если вы правильно постирали и высушили юбку, то, возможно, глажка вам не понадобится: складки сразу примут правильную форму. Но если юбка выглядит неопрятно, то самый рациональный способ — наметать складки стежками, аккуратно погладить юбку, а затем вытащить нитки. Как подобрать идеальную юбку:

5 юбок, которые должны быть у каждой женщины

5 модных юбок, без которых вам не обойтись этим летом

Идеальная юбка: выбираем по типу фигуры

8 классных образов с джинсовой юбкой