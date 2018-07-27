Пятница на Составе: голые мужчины стали женским атрибутом

Новость своего часа ждала долго, но разве такие темы могут быть просрочеными?

Каждую неделю свое «добро» на традиционную пятничную рубрику дает наш главный редактор. И как вы понимаете, одобряет он только прекрасных девушек. Поэтому, пользуясь его временным отсутствием (и своими архивами), мы сегодня думаем о женской аудитории. Наслаждайтесь!

Рекламная кампания нидерладского бренда деловой одежды Suistudio построена на стереотипе: успешные мужчины, одетые «с иголочки, всегда находятся в окружении полуобнаженных моделей.

Разница лишь в том, что бренд решил сделать всё наоборот: теперь девушка находится в центре внимания, а мужчины — всего лишь ее атрибут или нескучный фон.

Реклама неоднократно оказывалась в эпицентре скандалов. Создателей обвиняли в сексизме и в намеренном унижении мужчин, потерявших свою традиционную гендерную позицию лидеров.