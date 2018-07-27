Топ 10 образов недели: от яркого аутфита Ирины Шейк до кремового платья Глюк'оZы

В конце каждой рабочей недели, в пятницу, сайт OK-MAGAZINE.RU подводит модные итоги и выбирает десятку лучших образов недели. На этот раз звезды постарались продемонстрировали совершенно разные стили: от casual и до naked. Было интересно!

Ирина Шейк, фото из Instagram

Пользователи социальной сети Инстаграм оценили этот красный аутфит российской модели, состоящий из мини-юбки и вязаного свитера с белыми кроликами, на 275 тысяч отметок «нравится».

Брижит Бардо

Фотография: Legion-Media Брижит Бардо

Кинолегенда, которой в сентябре исполнится 84 года, выглядела прекрасно и элегантно в своих черных брюках, блузе с мягким вырезом и шейных украшениях на встрече с президентом Франции и его женой.

Меган Маркл

Фотография: Getty Меган Маркл

Для очередного выхода в свет герцогиня Сассекская выбрала элегантное платье из темного денима. Автором наряда, идеально подчеркивающего тонкую талию герцогини, выступил бренд Carolina Herrera.

Фотография: Legion-Media Кендалл Дженнер

Для выхода модель выбрала наряд в стиле парижского шика от Marques' Almeida ярко-красного цвета — укороченные расклешенные брюки и плотную рубашку на заклепках, с манжетами и длинным пояском, который оставила в «свободном полете».

Эмбер Херд

Фотография: Legion-Media Эмбер Херд

К ресторану в Беверли-Хиллз актриса подошла в летящем многослойном темно-синем платье в горошек контрастного белого цвета. Глубокий разрез платья показал окружающим стройные ноги актрисы.

Фотография: Legion-Media Джессика Альба

Будучи всего сутки в Нью-Йорке, Джессика успела продемонстрировать городу свой отменный стиль. По улицам Джессика продефилировала в светло-бежевом комбинезоне местного лейбла Sea.

Фотография: Legion-Media Ким Кардашьян

На этой неделе папарацци сфотографировали звезду реалити-шоу и жену Канье Уэста в Лос-Анджелесе. Ким отъехала по делам в монохромном образе: в сером боди, брюках и сапогах из коллекции Yeezy. Дополнила свой образ Кардашьян (и удивила всех) кошельком на липучке, который висел у неё на шее. Тем самым Ким воскресила моду 80-х и 90-х.

Фотография: Legion-Media Хайди Клум

Хайди Клум прошлась к своей машине фирменной походкой модели в самом гламурном городе — Нью-Йорке. Как и полагается манекенщице, она сумела выигрышно показать на себе голубое платье с открытыми плечами Three Graces London. Поклонники признались, что этот цвет делает Клум ровесницей её бойфренда Тома Каулитца.

Глюк'оZа Фотография: Максим Кашин Наталья Чистякова-Ионова

Наталья Чистякова-Ионова стала одной из самых стильных российских звезд на красной дорожке открытия фестиваля «Жара». А всё это благодаря её кремовому наряду из юбки и топа с баской.

Дженна Деван

Ну и напоследок — мини-бикини модного нюдового оттенка от Дженны Деван. Но главное украшение этого образа — это, конечно же, рельефный пресс, подтянутые ноги и ягодицы аткрисы.