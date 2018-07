Shine bright like a diamond: 10 платьев в пайетках

Less is more — модный принцип на все времена, но не видим причины отказывать себе в празднике в виде усыпанного пайетками платья. Тем более что есть множество моделей простого кроя, который компенсирует все излишества. Особенно это относится к маленькому черному платью Ashish. Индийский дизайнер знает толк в блестках и украшает ими все свои коллекции. Конкретно эта комбинация благодаря матовому сиянию не выглядит вычурно и подходит как для женственных, так и для гранж-образов. Натурам романтичным — розовый всех оттенков. От темной фуксии Oscar de la Renta до нежного P. A. R. O. S. H. Но все-таки при сборах на вечеринку не советуем руководствоваться доводами рассудка и какими-либо правилами. Золото, серебро, мини, оборки — их пайетками не испортишь.