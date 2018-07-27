Ещё
Shine bright like a diamond: 10 платьев в пайетках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Shine bright like a diamond: 10 платьев в пайетках 

Harper’s Bazaar 29 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Less is more — модный принцип на все времена, но не видим причины отказывать себе в празднике в виде усыпанного пайетками платья. Тем более что есть множество моделей простого кроя, который компенсирует все излишества. Особенно это относится к маленькому черному платью Ashish. Индийский дизайнер знает толк в блестках и украшает ими все свои коллекции. Конкретно эта комбинация благодаря матовому сиянию не выглядит вычурно и подходит как для женственных, так и для гранж-образов. Натурам романтичным — розовый всех оттенков. От темной фуксии Oscar de la Renta до нежного P. A. R. O. S. H. Но все-таки при сборах на вечеринку не советуем руководствоваться доводами рассудка и какими-либо правилами. Золото, серебро, мини, оборки — их пайетками не испортишь.
Harper’s Bazaar: последние новости
3 способа носить платье с кроссовками У принца Джорджа новый официальный портрет, и мы от него в восторге С чем носить простое трикотажное платье, чтобы выглядеть модно
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Родители предложили нам убраться из квартиры»4
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой10
Тайна последней цифры вашего года рождения20
Как живут брошенные жены знаменитостей
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение