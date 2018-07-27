Ещё
Закошмарили: 5 аутфитов из Instagram Мити Фомина, в которых мы бы его не выпустили из дома
Далее:
Читайте также:
Ещё

Закошмарили: 5 аутфитов из Instagram Мити Фомина, в которых мы бы его не выпустили из дома 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
1  Буркини или шотландский купальник? А может, женский костюм для велогонок? Так сразу и не определишь, что за новомодную вещь демонстрирует Митя на фото. Ясно только одно: за оригинальность в выборе наряда он уже успел отхватить медаль. Ну а мы что? Мы можем только поздравить.
2  Если не присматриваться к этому фото, можно подумать, что оно сделано на концерте Элджея. Но нет. Это Митя Фомин, и ему 44. Золотой, почти царский пуховик, судя по всему, певец одолжил у Филиппа Киркорова, а спортивный костюм забыл снять после утренней пробежки. Ну ничего, как говорится, бывает.
3  В комментариях к этому снимку кто-то из подписчиков Мити отметил, что выглядит певец как диссидент перед депортацией. Мы, честно, изо всех сил пытались переплюнуть это сравнение, но у нас ничего не вышло. Кажется, лучше уже и не скажешь. Так что, просто оставим это здесь.
4  Думаем, из предыдущих материалов этой рубрики вы знаете, что такие шубы мы обычно не советуем носить даже нынешней бывшего, а уж артистам отечественного шоу-бизнеса подобное и вовсе противопоказано. Кстати, все, что не мех в этом аутфите нам очень даже по душе. Осталось только убедить Митю в том, что ему тоже не должны нравиться шубы, и дело в шляпе.
5  В 2010 году так одевался Джастин Бибер. Чуть позже такой стиль предпочитал Егор Крид. Но вот от стиляги Мити Фомина подобного мы точно не ожидали. Принт на принте, аксессуар на аксессуаре — разве что огромной золотой цепи на шее не хватает для полного трэша.
SNCmedia.ru: последние новости
Адские образы звезд на премии «Жара-2018» 5 видов верхней одежды, без которых не обойтись этой осенью Стильные луки на каждый день из Instagram
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут брошенные жены знаменитостей
Как выглядели поп-звезды в девяностые1
Тайна последней цифры вашего года рождения21
Стас Костюшкин показал, как ублажает жену24
«Родители предложили нам убраться из квартиры»8
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
05:49
Как выглядели поп-звезды в девяностые
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение