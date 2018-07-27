Закошмарили: 5 аутфитов из Instagram Мити Фомина, в которых мы бы его не выпустили из дома

1 Буркини или шотландский купальник? А может, женский костюм для велогонок? Так сразу и не определишь, что за новомодную вещь демонстрирует Митя на фото. Ясно только одно: за оригинальность в выборе наряда он уже успел отхватить медаль. Ну а мы что? Мы можем только поздравить.

2 Если не присматриваться к этому фото, можно подумать, что оно сделано на концерте Элджея. Но нет. Это Митя Фомин, и ему 44. Золотой, почти царский пуховик, судя по всему, певец одолжил у Филиппа Киркорова , а спортивный костюм забыл снять после утренней пробежки. Ну ничего, как говорится, бывает.

3 В комментариях к этому снимку кто-то из подписчиков Мити отметил, что выглядит певец как диссидент перед депортацией. Мы, честно, изо всех сил пытались переплюнуть это сравнение, но у нас ничего не вышло. Кажется, лучше уже и не скажешь. Так что, просто оставим это здесь.

4 Думаем, из предыдущих материалов этой рубрики вы знаете, что такие шубы мы обычно не советуем носить даже нынешней бывшего, а уж артистам отечественного шоу-бизнеса подобное и вовсе противопоказано. Кстати, все, что не мех в этом аутфите нам очень даже по душе. Осталось только убедить Митю в том, что ему тоже не должны нравиться шубы, и дело в шляпе.