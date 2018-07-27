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Согдиана покорила нежным образом на фестивале в Баку
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Согдиана покорила нежным образом на фестивале в Баку 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярная узбекская и российская певица, а также автор песен Согдиана снова стала центром всеобщего внимания, когда впервые за долгое время появилась на светском мероприятии. Артистка приехала в Баку на фестиваль «Жара» и сразу же поразила поклонников потрясающе стильным и в то же время нежным образом.
Накануне в Баку состоялось торжественное открытие ежегодного музыкального фестиваля «Жара». В течение четырех дней на грандиозном мероприятии выступит множество российских и зарубежных звезд шоу-бизнеса. Пять часов невероятного драйва и 75 артистов. Тысячи зрителей под открытым небом и миллионы меломанов у экранов телевизоров. Среди невероятного разнообразия шикарных образов знаменитых красавиц, то и дело мелькающих перед сотнями фотокамер на ковровой дорожке, много внимания привлекла и скромная певица Согдиана.
Девушка появилась на фестивале в длинном легком платье, выполненном в нежных тонах серого и розового цвета. Пышный подол и широкий пояс на изящной талии артистки сделали ее похожей на настоящую статуэтку, вызвав в сети единодушное восхищение поклонников, которые немного устали от кричащей сексуальности таких артистов, как Анна Седокова и Светлана Лобода. «Само очарование» «Нежная и мягкая… Будто ангел» «Как хрупкая статуэтка» «Очень нравится и платье, и артистка» «Какая же она красивая»
Напомним, что Согдиана отличается не только скромностью и прекрасными вокальными данными, но и отличным чувством стиля. Каждое новое появление молодой женщины на публике неизменно вызывает всеобщий интерес, ведь ее образы всегда продуманы до мелочей и являются неким эталоном женственности и самобытности на российской эстраде, все больше напоминающей фабрику однотипных артистов.
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Женский форум
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