Худший образ дня: Кортни Кардашьян в цветочном ультрамини

Кортни Кардашьян попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда направлялась по своим делам. И похоже, 39-летняя телезвезда забыла одну из главных заповедей по-настоящему модной девушки, которая не желает скатываться в пошлость: не открывай одновременно плечи, декольте, да еще и ноги по бедро!

Кортни Кардашьян

Кортни же была одета в очень маленькое платье Alessandra Rich с цветочным принтом и милые розовые босоножки Gucci, похожие на танцевальные. В качестве аксессуаров она подобрала сумочку Hermes и ультрамодные солнцезащитные очки в форме кошачьего глаза.

Кортни Кардашьян