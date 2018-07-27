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Худший образ дня: Кортни Кардашьян в цветочном ультрамини
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Худший образ дня: Кортни Кардашьян в цветочном ультрамини 

Журнал ОК! 1 час назад
Кортни Кардашьян попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда направлялась по своим делам. И похоже, 39-летняя телезвезда забыла одну из главных заповедей по-настоящему модной девушки, которая не желает скатываться в пошлость: не открывай одновременно плечи, декольте, да еще и ноги по бедро!
Кортни Кардашьян
Кортни же была одета в очень маленькое платье Alessandra Rich с цветочным принтом и милые розовые босоножки Gucci, похожие на танцевальные. В качестве аксессуаров она подобрала сумочку Hermes и ультрамодные солнцезащитные очки в форме кошачьего глаза.
Кортни Кардашьян
Впрочем, у сестры Ким Кардашьян есть оправдание: позднее она направилась на семейный праздник по случаю дня рождения своей бабушки, так что наряд вполне подходящий.
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