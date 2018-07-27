Роскошные ноги: 49-летняя Дженнифер Лопес показала, с чем носить дерзкое мини

@jloРоскошные ноги: 49-летняя Дженнифер Лопес показала, с чем носить дерзкое миниДженнифер Лопес является примером женщины, которая, несмотря на природную склонность к полноте, всегда в прекрасной форме. А из своей пятой точки она и вовсе сделала бренд! Причем задолго до Ким Кардашьян . Невозможно поверить, но Лопес исполнилось 49 лет. Вот уж кто действительно не выглядит на свой возраст. Певица отметила личный праздник на Багамах в кругу самых близких: своих 10-летних близнецов, бойфренда Алекса Родригеса и двух его дочерей от предыдущего брака. Девочки ни на шаг не отходили от именинницы, смотря на нее с восхищением.

@jlo Для вечеринки в свою честь певица выбрала дерзкое мини: платье с запахом, которое подчеркнуло ее красивые стройные ноги. Пару изумрудному наряду составили босоножки на шпильке в тон. Кстати, такой прием с обувью зритель вытягивает ноги. И больше никаких аксессуаров, ведь ничто не должно отвлекать внимание от ног.

Семья закатила ужин в одном из дорогих ресторанов. В финале вынесли розовый многоярусный торт, украшенный живыми цветами. Позабыв о диете, Лопес с удовольствием лакомилась калорийным десертом. Певица написала затем в микроблоге: «Весь вчерашний вечер был наполнен смехом, радостью и танцами. Спасибо всем! Я так признательна судьбе за то, что у меня есть все вы…».

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