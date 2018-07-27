Самые красивые свадебные платья с Недели высокой моды в Париже

Заказать себе выполненное вручную свадебное платье от известного дизайнера — мечта каждой невесты. Кстати, именно по этой же причине в XX веке на неделях моды была заведена традиция завершать каждый показ выходом модели в свадебном платье — это был своеобразный голливудский счастливый финал любой мелодрамы в переложении на сезонные тенденции. Сейчас все меньше и меньше дизайнеров включают свадебные платья в свои коллекции prêt-à-porter, чего не скажешь о шоу haute couture — вот где пышные белоснежные наряды а-ля как у невесты все еще часто включены в «обязательную программу» дефиле. Очередная Неделя высокой моды в Париже сезона осень-зима 2018 не оказалась исключением и заставила нас грезить о том самом романтическом финале — с аркой из живых цветов, лиричной песней про любовь и, конечно же, самой собой в роскошном платье.

Свадебное платье с вышивкой и шлейфом

Современные принцессы должны выходить замуж в таких свадебных платьях: с одной стороны, вполне земной наряд, а с другой стороны — вся эта вышивка, банты, словно крылья, и длинный шлейф оставляют такое сказочное впечатление, будто перед нами ожившая героиня Диснея.

Ralph & Russo, осень-зима 2018

Свадебное платье с плиссировкой

К этому платью так и представляется в воображении задорная и веселая свадьба, где танцуют все, включая саму невесту. Можете даже само торжество объединить общим музыкальным стилем — джазом, блюзом, фанком или диско.

Givenchy, осень-зима 2018

Свадебное платье с перьями

Valentino, как вариант, предлагает отправиться под венец или на любое другое торжественное событие с ног до головы в перьях и с полуметровым начесом. Начес мы бы заменили на элегантный пучок, а вот перья пусть остаются при условии минимального количества украшений и аксессуаров.

Valentino, осень-зима 2018

Свадебное платье в бежевом цвете

Раз уж кто-то поднимал тему «голых платьев» в качестве свадебных, то мы готовы согласиться лишь на такой вариант: бежевый шифон действительно создает эффект обнаженного тела, но при этом само платье не выглядит пошло и безвкусно.

Christian Dior, осень-зима 2018

Свадебное платье с короткой пышной юбкой

Туфли издалека напоминают тапочки из отеля, но зато платье и импровизированная фата прекрасны без всяких там нареканий: перед вами пример свадебного платья-торта, от которого у людей со вкусом не портится «аппетит».

Giambattista Valli, осень-зима 2018

Свадебное платье с асимметричным кроем

Романтичный наряд с приметами постельного белья в крое: если внимательно приглядеться, то вы увидите, что правая часть платья с вышитой фразой «Я тебя люблю» похожа на пуховое одеяло, которое небрежно повязали поверх расшитого стразами вечернего платья.

Viktor & Rolf, осень-зима 2018

Свадебное платье из кружева

Брючных костюмов, достойных wow-возгласов, не попалось нам на глаза, но зато у Alexis Mabille мы подметили вот такой гибрид свадебного платья и комбинезона: первое представляет собой гигантский бант, а второй — тонкое кружево-паутину, сидящее как вторая кожа.

Alexis Mabille, осень-зима 2018

Свадебное платье с оборками

Обо всех советах про то, что платье должно подчеркивать фигуру, можно смело забыть, когда видишь такую театральную красоту из оборок и воланов. Зато как волшебно этот наряд должен выглядеть в динамике, словно колышущиеся на ветру цветочные лепестки!

Maison Francesco Scognamiglio, осень-зима 2018

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