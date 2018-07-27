9 вещей, которые помогут продлить лето и отпускное настроение

С тех пор как установилась хорошая погода, мы с головой ушли в лето и в ближайшее время «выплывать» даже не собираемся. Ну и пусть уже сейчас магазины начинают пополняться новыми осенне-зимними коллекциями, мы пока лучше затеряемся в распродажных секциях с летней одеждой и хорошенько подготовимся к главному «дефиле» сезона под названием «долгожданный отпуск». Не важно, летите ли вы на Карибы, Санторини, в Сочи или планируете выходные на речке на даче, дух непринужденного веселья должен присутствовать непременно и в каждой вещи. Ведь лето слишком уж быстро заканчивается, чтобы не наслаждаться им на полную катушку.

Костюм с шортами

Если разделить его на две самостоятельные единицы, считайте, что у вас уже есть масса вариантов летних образов для отпуска. А уж в ансамбле костюм с короткими шортами — фантастически фотогеничная вещь в присутствии стильного головного убора и любой (!) обуви.

Костюм с шортами I AM Studio (12 800 руб.)

Топ-лифчик

Найдите такой, который полностью отражает присущую вам степень откровенности, и ни с кем не советуйтесь по поводу выбора, а затем носите с широкими брюками с высокой талией и юбками солнце, как будто вы героиня летнего номера итальянского Vogue.

Топ Tezenis (699 руб. по скидке)

Золотой браслет с бриллиантами

Дадим вам маленькую подсказку на ювелирную тему: коньячные бриллианты вместе с розовым золотом наилучшим образом подчеркнут загар и будут смотреться эффектно даже в миниатюрном размере.

Браслет SL, розовое золото, бриллианты (заказать

Шелковый платок

Тренируйтесь завязывать его самыми причудливыми манерами на голове, шее и сумках. Ах да, и не экономьте на материале — только шелк и ничего больше, потому что другие ткани на жаре дают исключительно дискомфорт, если речь идет о головном уборе.

Шелковый платок Rockins (3 305 руб. по скидке)

Джинсовая юбка на пуговицах

Эдакая вещь-проводник из лета в осень. Пока на градуснике держится жара, носите такую юбку с любым видом верха — от коротких топов до вполне себе барочных блузок, а к концу августа пора будет подыскать ей верхнюю одежду в пару — джинсовку, кожаную куртку или длинный пиджак.

Джинсовая юбка Stradivarius (1 999 руб.)

Наручные часы

Если наручные часы и стоило бы менять по сезону, то летняя их версия выглядела бы примерно вот так: стильные, функциональные и в бодрой яркой расцветке, которая так и бросается в глаза.

Часы SL (заказать)

Кожаные сандалии

А вы тоже относитесь к тем, у кого летней обуви в шкафу больше, чем зимней? Не вздумайте ругать себя, ведь устоять и вправду сложно, когда встречаешься с такой красотой — идеальной парой цвета малинового сорбета для ужинов на террасах и прогулок по набережным.

Сандалии Massimo Dutti (6 290 руб.)

Куртка из хлопка

Спешим вас расстроить, что мода на кимоно прошла, но зато на их место пришли куртки и жакеты в стиле унисекс и из натуральных тканей. Ищите модели с А-силуэтом и сочных оттенков, а надевайте с самыми романтичными летними платьями, которые только имеются у вас в гардеробе.

Куртка Pull and Bear (1 599 руб.)

Сложносочиненное платье

Задача-максимум: разыскать что-то более креативное, чем платье-ночнушка, но одновременно что-то не менее сексуальное. В идеале, чтобы носить наряд можно было бы как на голое тело, так и на белую футболку, и «продлить» ему жизнь до осени.

Платье Topshop Unique (£89 по скидке)

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