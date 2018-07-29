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«Напоминает чешуйки»: Наталью Подольскую в сногсшибательном платье сравнили с русалкой
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«Напоминает чешуйки»: Наталью Подольскую в сногсшибательном платье сравнили с русалкой 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Супруга известного эстрадного исполнителя Владимира Преснякова певица Наталья Подольская не перестает удивлять поклонников своими элегантными нарядами, которые то и дело демонстрирует гостям музыкального фестиваля «Жара» в Баку. Новый образ артистки не стал исключением.
В Баку продолжается одно из главных музыкальных событий этого лета — фестиваль «Жара-2018». Еще больше зрителей и артистов радуют друг друга своим присутствием. В третий день мероприятия многие звездные гостьи вновь блистали на ковровой дорожке самыми невероятными образами.
Впрочем, большинство из них затмила рыжеволосая красавица Наталья Подольская. 36-летняя певица отдала предпочтение длинному голубому платью с глубокой линией декольте. Кроме того, подчеркнувший изящество стройной фигуры артистки вечерний туалет был щедро усыпан пайетками, что сделало ее в глазах поклонников похожей на покрытую драгоценной чешуей русалку.
«Наташенька, во всех ты образах хороша, платья твои были просто шикарными» «Идеальный цвет для Вас… Будто богиня, вышедшая из морских глубин» «Драгоценная наша русалочка» «Как всегда блистательна!» «Будто русалка! Платье напоминает чешуйки. Очень красиво» Стоит отметить, что Наталья Подольская — одна из немногих молодых исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе, чье чувство стиля крайне редко вызывает нарекания в сети. Обычно певицу хвалят за умение грамотно выбирать себе образы, которые впоследствии берут на вооружение не только поклонники ее творчества, но и именитые стилисты модных изданий.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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