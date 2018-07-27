«Жара-2018»: Подольская в сногсшибательном платье появилась на красной дорожке

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Как прошло pre-party фестиваля «Жара»В конце июля в Баку пройдет музыкальный фестиваль «Жара». На минувшей неделе звезды собрались на генеральную репетицию, так называемую pre-party. На красной дорожке Наталья появилась в белоснежном мини-платье из переливающейся ткани. Крой наряда позволил певице оголить одно плечо, а второе спрятать вместе с рукой под длинным рукавом. Образ она дополнила длинными сережками и серебристыми туфлями на шпильке. Волосы артистка предпочла зачесать назад и сделать их слегка влажными с помощью геля. Поклонники пришли в восторг от сногсшибательного платья Подольской.

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«Очень красивый образ, очень красивая вы девушка», «И не узнать красавица», «Ваууу! Супер образ! Впрочем, вы Наташа, прекрасных в любых нарядах!», — прокомментировали фото с мероприятия поклонники звезды. Отметим, что 36-летняя певица любит подчеркивать свою фигуру с помощью элегантных нарядов. На премии «Муз-ТВ» в этом году Наталья блистала в роскошном платье, в котором она многим напоминала райскую птицу.