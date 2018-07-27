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Гоша Рубчинский представил новую скейтерскую коллекцию
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Гоша Рубчинский представил новую скейтерскую коллекцию 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Не так давно дизайнер сообщил о закрытии именного бренда и переключился на проект «Рассвет», созданный со скейтером Толей Титаевым. Этот бренд — дань дворовой эстетике и скейтерской культуре. В честь команды парней на досках был создан и магазин модной экипировки «Октябрь».
Коллекция, посвященная открытию, состоит из скейтбордов, лонгсливов и свитшотов с символикой культа «Вселенные люди» и Птаагом — мемом из 2007-2008 годов. Вещи «Рассвета» вдохновлены ностальгией по 00-м. «Пасхалки» Рубчинского, спрятанные в коллекции, напоминают о фриковых культурных явлениях начала этого века. А загадочное слово «паккбет» — всего-навсего «рассвет», написанный на транслите.
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