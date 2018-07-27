Гоша Рубчинский представил новую скейтерскую коллекцию

Не так давно дизайнер сообщил о закрытии именного бренда и переключился на проект «Рассвет», созданный со скейтером Толей Титаевым. Этот бренд — дань дворовой эстетике и скейтерской культуре. В честь команды парней на досках был создан и магазин модной экипировки «Октябрь».