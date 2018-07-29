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«Да ладно?!»: Сергей Лазарев назвал Кети Топурию самой стильной девушкой в российском шоу-бизнесе
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«Да ладно?!»: Сергей Лазарев назвал Кети Топурию самой стильной девушкой в российском шоу-бизнесе 

Eva.ru 39 минут назад
Фото: Eva.ru
Известный певец Сергей Лазарев порадовал комплиментом коллегу Кети Топурию, похвалив ее чувство стиля. Однако в Сети категорически не согласились с артистом. По мнению обывателей, этого звания больше достойны такие звезды, как Алсу, Ани Лорак и Валерия. А вычурные наряды Кети Топурии простым смертным кажутся смешными и нелепыми.
Популярный артист Сергей Лазарев, как и многие другие звезды российского шоу-бизнеса, проводит эти дни в Баку на международном музыкальном фестивале «Жара». Сергей успевает не только выступать, но и делать снимки с коллегами за кулисами. Так, он решил запечатлеть себя с солисткой группы «А-Студио» Кети Топурией. При этом Лазарев решил отметить ее необычный стиль в одежде. «Я считаю, что Кети — самая стильная певица в нашем шоу-бизнесе (не в обиду другим красавицам). Но образы Кэти всегда огонь!», — подписал фото артист.
Кети Топурия славится своими необычными нарядами, которые провоцируют публику на бурные обсуждения. На фестивале «Жара» звезда появилась в латексном ультракоротком черном платье необычного кроя, но больше внимания привлекли ее модные босоножки с эффектом целлофана. Напомним, подобную обувь за 77 тысяч рублей уже надевала модель Наталья Водянова. В Сети не разделили восторгов Сергея по поводу стиля Кети и высказали свое мнение насчет ее образов.
«Скорее не стильная, а экстравагантная. Вот Ани Лорак, Алсу и Валерия стильные» «Да ладно?! Ее модные потуги больше похожи на безвкусицу» «Да она будто инопланетянка, что в этом стильного?» «Слишком чудаковато она одевается для стильной девушки» «Зачем ей бахиллы на босоножках? Что за тренд такой?» «Она просто пытается выделиться на фоне других. И это у нее получается» Кстати, изредка Кети Топурия все же балует публику обычными элегантными платьями. Совсем недавно она получила массу комплиментов после выхода на сцену в простом черном платье на тонких бретельках.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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