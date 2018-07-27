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Джиджи Хадид и Дуа Липа в одинаковых комбинезонах Versace: голосуй, кому идет больше
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Джиджи Хадид и Дуа Липа в одинаковых комбинезонах Versace: голосуй, кому идет больше 

Peopletalk 52 минуты назад
Фото: Peopletalk
Месяц назад в Бруклинском музее в Нью-Йорке состоялась церемония вручения наград CFDA Fashion Awards.
На ковровой дорожке появились Ким Кардашьян (37), Ирина Шейк (32), Кендалл Дженнер (22) и другие знаменитости, но самым ярким и запоминающимся стал образ Джиджи Хадид (23). Для мероприятия она выбрала разноцветный комбинезон Versace, который просто невозможно не заметить!
После церемонии прошел месяц, но, кажется, британская певица Дуа Липа (22) до сих пор находится под впечатлением от образа модели на CFDA. Причем настолько, что для своего нового выхода она выбрала такой же наряд!
Кому идет больше? Голосуй!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhidzhi-hadid-i-dua-lipa-v-odinakovyh-kombinezonah-versace-golosuj-komu-idet-bolshe/
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